Tovább szépül az ipolysági Sóderos

Alig pár éve ébredt fel Csipkerózsika álmából az ipolysági Sóderos. A nagy múltra visszatekintő pihenőhely fokozatosan újul meg. Apró lépésekben végbemenő fejlesztések a lakosok megfelelő szintű kikapcsolódási lehetőségét, sokrétű pihenését szolgálják.

Az idei nyári szezonban három városi rendezvénynek adott otthont a részben megújult pihenőhely. A gyereknap mellett a Honti Gasztrofesztivál színtere volt. Szeptember elején szabadtéri mozielőadásra, magyar és szlovák nyelvű filmvetítésre várta az érdeklődőket.

A nyári szünetre már használatba vehették azokat az elemeket, melyeket a nyertes pályázatnak köszönhetően alakítottak ki a Sóderos területén.

Ahogy Zachar Pál, Ipolyság polgármestere a nyáron a közösségi oldalán a fejlesztésekkel kapcsolatban kifejtette:

több mint 35 000 eurós pályázati pénzt nyertünk el a Sóderos további fejlesztésére a Földművelődési és Vidékfejlesztési Minisztérium jóvoltából.

A teljes beruházás értéke elérte a 42.000 eurót.

Ebből a pályázati forrásból épült meg a tó partján két nagyobb méretű filagória, emellett biciklitartót és biciklijavító állványt helyeztek el. Elérhetővé vált egy nyilvános ivókút is. Továbbá egy tábortűzrakó hellyel is gazdagodott a Sóderos.

Mindezen elemek a pihenést szolgálják a csodás természetben. Ám a pihenés és szórakozás mellett az ismeretszerzésre is gondoltak.

Információs táblák mutatják be az Ipoly mente állat- és növényvilágát.

A természetvédelmi kincseket is bemutató táblák kétnyelvűek, magyar és szlovák nyelven olvashatóak az információk.

Az elmúlt években a városvezetés több apróbb felújítást végzett a több évtizeden át elhanyagolt állapotban lévő létesítményen. A főépület fokozatosan megújul. Új ereszcsatornát kapott az épület, kijavították a járdát, lépcsőket alakítottak ki az épületnél. Helyreállították a kanalizációt.

Látható a mintegy két évnyi munka eredménye. De van még teendő a Sóderoson.

Ezzel kapcsolatban a polgármester a bejegyzésében megjegyezte: „a Sóderos teljes rekonstrukciója lépésről lépésre halad, minden évben hozzáteszünk egy kicsit, hogy egy – két év elteltével

teljesértékű rekreációs zóna váljon ebből a kiváló természeti csodából.

A város a 2020-as évek elején kapta vissza a halastavat és annak környékét. Ekkor még áldatlan állapotok uralkodtak a helyszínen. Egykoron a város egyik kedvelt közösségi tere volt, melyen több sportlétesítmény, pálya került elhelyezésre. Számos eseményt szerveztek a helyszínen.

2022-ben kezdődött el a terület rendbetétele, önkéntes brigádmunkában tisztították meg az elgazosodott részeket. Majd fokozatosan kezdődött a felújítás, főleg pályázati források felhasználásával. Az évek során padok kerültek ki a halastó környékén, folyamatosan rendben tartják a növényzetet.

A városvezetés kiemelte, a Sóderos nem válik fesztiválok helyszínévé, maximum évente két- három rendezvényt szerveznek majd ott. A szép természeti környezet megmarad a város pihenőparkjának. Minden évszakban remek kikapcsolódási lehetőséget kínál a fokozatosan szépülő Sóderos.

A pihenőhelyről korábban ITT és ITT írtunk.

Pásztor Péter/Felvidék.ma