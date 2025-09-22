Író-olvasó találkozó a Selye János Gimnáziumban Tóth Lászlóval

Tóth László, a Selye János Gimnázium (az akkori Komáromi Általános Középiskola) volt diákja, szeptember 19-én látogatott el egykori iskolájába, hogy előadást tartson a gimnázium dísztermében.

Tóth László rendkívül termékeny író, aki jelentős sikereket ért el az irodalomban, számos irodalmi díj birtokosa, napjainkra már körülbelül ötven könyve jelent meg. Talán a legismertebbek versei és meséi, de foglalkozott műfordítással és színháztörténettel is. A boszorkány porszívója sokunk kedves gyermekkori olvasmánya volt, és Az elvarázsolt varázsló is nagy népszerűségnek örvend.

Tóth László versei sokfélék: számos kísérletező költemény mellett több dalszerű szöveget is megjelentetett. Az önéletrajzi műfajokat is műveli, naplóit rendszeresen publikálja, magát „öngyűjtőnek” is nevezi, amire Egy öngyűjtő feljegyzései című kötetének címe is utal. Ez a sokdimenzióssá növesztett Én azonban nemcsak művészként, de köznapi emberként is megmutatkozott.

Előadása során mesélt írói pályájáról, diákéveiről, volt tanárairól (iskolánk egykori legendás pedagógusairól), életútjáról és könyvei születéséről.

Megtudtuk, hogy Tóth László érdeklődése már kicsi korától kezdve rendkívül sokrétűnek bizonyult, de végül az irodalmi életben találta meg leginkább önmagát, amellett, hogy szlovákiai magyar író (az előadás során összmagyar írónak nevezte magát), volt dramaturg és az Irodalmi Szemle exfőszerkesztője is.

Végül az előadás interaktívvá formálódott, és kérdéseket tehettünk fel műveivel, tapasztalataival, pályájával kapcsolatban. Az író-olvasó találkozón sor került Tóth László új könyveinek bemutatására is (1989, avagy egy év a hetvenötből – ál-napló és az Időző). Utóbbiból hallhattunk egy verset az író felolvasásában. A kötet Tóth László válogatott verseit foglalja magába az 1968-2024 közötti időszakból.

Nagyon inspiráló élmény volt számunkra Tóth László előadása, hiszen gimnáziumunk számos diákjának vannak írói ambíciói, szinte minden diák irodalomkedvelő, illetve sokan tagjai az iskolaújság szerkesztőségének is, melynek hajdan Tóth László is szerkesztője volt.

Csehy Flóra/Felvidék.ma