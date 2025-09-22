Barslédec fennállásának 950. évfordulóját ünnepelték

A zoboralji Lédec (Barslédec) község fennállásának 950. évfordulóját ünnepelték szeptember 20-án. A program ünnepi szentmisével kezdődött a helyi Mindenszentek templomban, majd a kultúrházban folytatódott a kora esti órákban.

Az eseményen ünnepi beszédet mondott Patay Erzsébet, Lédec polgármestere, valamint Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke. Az ünnepségen részt vett Csámpai Ottó, a Magyar Szövetség járási elnöke, valamint egyházi képviselők.

Gubík László, a Magyar Szövetség országos elnöke ünnepi köszöntőjében kiemelte, tekintélyes idő, amit az Árpád-kori hagyományokkal bíró lédeciek idén ünnepelhetnek. „Ez a kis híján ezer év sok mindenre kötelez és sok mindenre tanít bennünket. Kötelez arra, hogy tiszteljük a hagyományainkat, kötelez arra, hogy legyünk büszkék a múltunkra, hogy becsüljük meg nemcsak a magyar történelmet, hanem az itt élő nemzetek együttélését is” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ez a több évszázados múlt kötelezi az itt élőket a barsi és a Zobor-vidéki hagyományok tiszteletére is. A párt elnöke szerint ez a 950 év okot ad arra is, hogy kihúzzuk magunkat, gyermekeinket büszkeségre, hazaszeretetre és lokálpatriotizmusra neveljük.

Patay Erzsébet polgármester Lédec község írásos említésének 950. évfordulója kapcsán azt hangsúlyozta, ez egy olyan pillanat, amikor „elgondolkodhatunk azon, honnan jövünk, hol tartunk most és merre tart az utunk.” Mint fogalmazott, az ősök tisztelete, a hagyományok ápolása, az anyanyelv tisztaságának megőrzése kötelesség, de nem könnyű feladat. „A múlt biztos, mert azon semmit sem lehet változtatni. De a szebb jövő rajtunk múlik” – húzta alá, hozzátéve, a barsi és zoboralji hagyományok ápolása, bemutatása és továbbvitele növeli az önbecsülést. „Azt kívánom mindannyiuknak, legyünk büszkék arra, hogy ennek a közösségnek a tagjai lehetünk és együtt építhetjük jövőjét” – fogalmazott.

Az ünnepi eseményen közreműködött a győri Loyolai Szent Ignác bencés templom fiúkórusa, a Collegium Musicum Jaurinense, a Szent György Lovagrend zoboralji apródjai, a koloni Papatyka Hagyományőrző Csoport, Lédeci Hajnalkert Hagyományőrző Csoport és Konrád Viktor dudás. Fellépésük tette emlékezetessé a jeles alkalmat, amely méltó tisztelgés volt a falu múltja és jelen közössége előtt.

