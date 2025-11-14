38. országos kerámiatárlat felvidéki alkotóval Budapesten

A Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti Szövetség november 13-án a budapesti székházában nyitotta meg a 38. országos kerámiatárlatát. A két kiállítóhelyiségben több tucatnyi anyaországi neves keramikusművész mellett egyedüli külhoni tagként az Ipolyságon élő és alkotó Kutak Adrienn állított ki.

Az évente megrendezett tárlatra a szövetség tagjai legújabb alkotásaikat hozzák el. Az esemény részeként adják át ünnepélyes keretek között a Gádor-díjat. A rangos szakmai elismerést 2025-ben Kutak Adrienn érdemelte ki.

