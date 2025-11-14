Home Képriport 38. országos kerámiatárlat felvidéki alkotóval Budapesten
Képriport

38. országos kerámiatárlat felvidéki alkotóval Budapesten

Pásztor Péter
Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti Szövetség november 13-án a budapesti székházában nyitotta meg a 38. országos kerámiatárlatát. A két kiállítóhelyiségben több tucatnyi anyaországi neves keramikusművész mellett egyedüli külhoni tagként az Ipolyságon élő és alkotó Kutak Adrienn állított ki.

Az évente megrendezett tárlatra a szövetség tagjai legújabb alkotásaikat hozzák el. Az esemény részeként adják át ünnepélyes keretek között a Gádor-díjat. A rangos szakmai elismerést 2025-ben Kutak Adrienn érdemelte ki.

A részletes beszámolónk ITT olvasható.

A szerző felvételei. 

Pásztor Péter/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Fénybe öltözik Komárom: ma nyílik a fénypark és...

Alkotóműhely Benko Pál vezetésével Rimaszombatban képeken

Bányászat a képzőművészetben – új kiállítás Rozsnyón

11-11-11-11: Gyertyagyújtás Rimaszombatban képeken

Halzl József Emlékkonferencia és Díjátadó 2025-ben képeken

Novemberi barangolás a Csorba-tónál

Déryné Határtalan Program Gömörben képeken

Kegyeleti séta a rimaszombati temetőkben – képeken

A besztercebányai Quo vadis tárlat képeken

Szentévi zarándoklat Olaszországba – Képes beszámoló

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma