Fénybe öltözik Komárom: ma nyílik a fénypark és az András-napi vásár

Komárom idén is különleges élménnyel készül: 83 400 LED-lámpa fényében elevenedik meg egy tenger alatti mesés világ a vár falai közt. A vár előtti parkolóban pedig a hagyományos András-napi vásár várja a látogatókat ünnepi hangulattal, helyi ízekkel és kézműves árukkal is.

A cseh Decoled családi vállalkozás Európa 14 országában készített fényistallációkat – Komáromban többek között egy 15 ezer LED-ből készült léghajót, egy 9500 LED-del megvilágított lámpás ballont, valamint gőzhajókat, vonatokat és retro robotokat is felfedezhetnek a látogatók. A fénykiállítás látványát interaktív elemek, hangulatos zene és eredeti fotópontok teszik teljessé, hogy mindenki saját, felejthetetlen fénytörténettel térhessen haza.A fények és a vásár együtt igazi télköszöntő hangulatot varázsolnak a városba. A jegyek elérhetők a hivatalos weboldalon, vagy személyesen a helyszínen.

Képriportunk az ünnepi megnyitón készült.

Szalai Erika/Felvidék.ma

