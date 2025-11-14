Home Képriport Fénybe öltözik Komárom: ma nyílik a fénypark és az András-napi vásár
Képriport

Fénybe öltözik Komárom: ma nyílik a fénypark és az András-napi vásár

Szalai Erika
Szalai Erika

Komárom idén is különleges élménnyel készül: 83 400 LED-lámpa fényében elevenedik meg egy tenger alatti mesés világ a vár falai közt. A vár előtti parkolóban pedig a hagyományos András-napi vásár várja a látogatókat ünnepi hangulattal, helyi ízekkel és kézműves árukkal is.

A cseh Decoled családi vállalkozás Európa 14 országában készített fényistallációkat – Komáromban többek között egy 15 ezer LED-ből készült léghajót, egy 9500 LED-del megvilágított lámpás ballont, valamint gőzhajókat, vonatokat és retro robotokat is felfedezhetnek a látogatók. A fénykiállítás látványát interaktív elemek, hangulatos zene és eredeti fotópontok teszik teljessé, hogy mindenki saját, felejthetetlen fénytörténettel térhessen haza.A fények és a vásár együtt igazi télköszöntő hangulatot varázsolnak a városba. A jegyek elérhetők a hivatalos weboldalon, vagy személyesen a helyszínen.

Képriportunk az ünnepi megnyitón készült.

Szalai Erika/Felvidék.ma

 

Szalai Erika/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

38. országos kerámiatárlat felvidéki alkotóval Budapesten

Alkotóműhely Benko Pál vezetésével Rimaszombatban képeken

Bányászat a képzőművészetben – új kiállítás Rozsnyón

11-11-11-11: Gyertyagyújtás Rimaszombatban képeken

Halzl József Emlékkonferencia és Díjátadó 2025-ben képeken

Novemberi barangolás a Csorba-tónál

Déryné Határtalan Program Gömörben képeken

Kegyeleti séta a rimaszombati temetőkben – képeken

A besztercebányai Quo vadis tárlat képeken

Szentévi zarándoklat Olaszországba – Képes beszámoló

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma