A határon túliak is jelentkezhetnek az előadóművészeti támogatásokra

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: szinhaz.hu
Határon túli szervezetek is jelentkezhetnek az összesen 3 milliárd forintos keretösszegű, jövő évre szóló előadóművészeti támogatásokra – ismertette Novák Irén magyar művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár az M1-en.

Novák Irén azt mondta: a nyolc kategóriában meghirdetett pályázati felhívás decemberi megjelenése lehetővé teszi a művészeti szervezetek kiszámítható működését. A sikeres bírálatot követően a szervezetek január elejétől szeptember 30-ig használhatják fel a megítélt támogatást, így azok akár nyári fesztiválok megrendezésére is igénybe vehetők.

A felhívásra a Pest Vármegyei Kormányhivatal által hatósági nyilvántartásba vett előadóművészeti szervezetek, valamint a határon túli magyar színházak, táncegyüttesek és zeneművészeti szervezetek is jelentkezhetnek.

A pályázat elbírálásánál, amelyet szakmai zsűri végez, előnyt élvezhetnek azok a programok, amelyek bevonják a fiatalokat, de fontos szempont a társadalmi felelősségvállalás vagy a fenntarthatóság, az országimázs erősítése, a vidéki programok megvalósítása, valamint bármilyen olyan téma is, amely érinti a családokat és az idős embereket.

Jövőre több emlékév is lesz, köztük a mohácsi csatára emlékező, vagy a Rákóczi-emlékév, valamint Nagy Lajos király születésének 700. évfordulója, ami szintén lehet témája a programoknak.

Novák Irén a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról beszélt, hogy előadóművészeti pályázat esetén a legkisebb pályázható összeg 8 millió, a legmagasabb 200 millió forint. Emellett vannak olyan kategóriák is, amelyekben némi önrésszel kell rendelkezni.

A pályázati felhívás a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő honlapján érhető el, a jelentkezéseket elektronikusan lehet benyújtani december 23-ig.

https://pannonrtv.com/mti/Felvidék.ma

