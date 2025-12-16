Az öröm fényében – adventi agapé Marcelházán

Advent harmadik vasárnapjának, az örömvasárnapnak az előestéjén ismét megtelt élettel és szeretettel a marcelházi katolikus plébánia udvara. Negyedik alkalommal szerveztek közösségi agapévendégséget, amely a roráték mellett a várakozás örömteli megélésének egyik legszebb alkalmaként él a helyiek szívében.

Lelki felkészülés és ünnepi áldás

Az eseményt megelőzően a hívek karácsonyi szentgyónáson és szentmisén vehettek részt, így lelki megtisztulással, nyitott szívvel érkezhettek az ünnepi együttlétre. Az ünnep üzenete – a közelgő Megváltó feletti csendes, mégis mély öröm – kézzelfoghatóvá vált a találkozásokban, beszélgetésekben és a közös asztal körül.

A szeretetlakomát Nagy Gábor, kürti plébános, Szalai András, zsitvabesenyői plébános, valamint a budatétényi Verbita Rendház főnöke, Juhos Ferenc verbita szerzetes közösen áldották meg, hogy az áldás a résztvevőket és az egész közösségi együttlétet átjárja.

Szeretetből készült falatok

Az alkalmon a vendég atyák és a helyi közösség tagjai mellett számos meghívott vendég is részt vett. Az asztalokra mindaz felkerült, amit a közösség tagjai szeretetből készítettek és ajánlottak fel: gőzölgő káposztaleves, helyben sült pizza, sült gesztenye, forró tea és forralt bor, valamint számtalan sós finomság és házi sütemény várta a résztvevőket.

Adventi dallamok és közös éneklés

A kultúrműsor bensőséges hangulatot teremtett. A gyermekek éneke különösen megérintette a jelenlévőket, amikor felcsendült a jól ismert adventi dal: „Gyere el a jászolhoz még ma éjjel” – mintha nemcsak dallamként, hanem meghívásként is szólt volna minden szívhez. Ezt követően György Anna gitárszólója hangzott el, majd az egész vendégsereg bekapcsolódott a közös éneklésbe, erősítve az összetartozás élményét.

A találkozás öröme

Az esemény kezdeményezője és házigazdája Jelencsics Erich Gábor atya, marcelházi plébános, aki kezdetektől fogva töretlen szeretettel és nyitottsággal látja vendégül a híveket és a község lakóit, teret adva a találkozásnak, a megállásnak és az öröm megosztásának. Törekvéseit sok segítő kéz szeretetteljes munkája kíséri.

A közösség fénye az adventi időben

Az estét jókedvű beszélgetések, nevetések és az együttlét öröme hatotta át. Az örömvasárnap előestéjén Marcelházán ismét bebizonyosodott: a közösségben megélt hit és szeretet valódi fényt gyújt az adventi várakozás napjaiban.

Németh Nóra/Felvidék.ma