Indul a Pozsonyi Kifli Café podcast – cél a régi, az eszköz új

A Pozsonyi Kifli Caféban mostantól havi rendszerességgel érdekes beszélgetések formájában is hallható lesz egy-egy Pozsony történelmével, örökségével kapcsolatos közkedvelt téma. A podcast házigazdája Paszmár Lívia, a Pátria Rádió munkatársa, szerkesztője Ifj. Papp Sándor, a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás társalapítója, a pozsonyikifli.sk főszerkesztője.

„Nem emlékszem pontosan, mióta tudok az egyesület létezéséről. Bár közel húsz éve élek a fővárosban, tehát régebben, mint amennyi ideje a Kifli létezik, olyan érzés, mintha mindig is itt lett volna. Előbb csak érdeklődőként vettem részt egy-két rendezvényükön, rendszeresen vásároltam és ajándékoztam a naptárukat, szereztem be a könyveiket, aztán munkakapcsolat is alakult ki köztünk. Megtisztelő volt, amikor 2022-ben az Aranykifli díjátadón gondoltak rám – azt hiszem, ebben az évben váltottam ki a tagsági igazolványt is. A tavalyi karácsonyi vásáron pedig először próbálhattam ki, igaz, csak rövid időre, milyen a pult túlsó oldalán állni.

Úgy érzem, nem ismerem elég jól a várost, ahol lakom, a Pozsonyi Kifli Café viszont lehetővé teszi, hogy közelebbi kapcsolatba kerüljünk, hiszen folyamatos felkészülést igényel az egyes részek összeállítása.

Hazudnék, ha azt mondanám, nem volt hízelgő a felkérés, de az is vonzott, hogy csapatmunkát végzünk, és itt mindenkinek az a célja, hogy a lehető legjobb végeredmény szülessen”– mondta Paszmár Lívia.

A podcast magyar nyelvű hangfelvétel formában jelenik meg a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás új felületein: YouTube és Spotify csatornáján, valamint a magyar nyelven készült tartalmakat közlő Instagram oldalán.

A megközelítőleg negyven perces interjúkban olyan szakembereket, helytörténészeket, idegenvezetőket, városvédőket látunk vendégül, akik otthonosan mozognak az adott témában.

A nyitórész vendége a Pozsonyi Kifli PT alelnöke, Korpás Árpád, aki a POHÉV, azaz a Bécsi villamos történetéről mesél, és még dalra is fakad!

Az új online felületek mellett az interjúk elérhetőek lesznek az egyesület webmagazinjában és Instagram oldalán is.

“Idén 15 éves az egyesületünk. Ez alatt az idő alatt rengeteg projektet valósítottunk meg. Számtalan cikk jelent meg a webmagzinonunkon, könyvekben, kiállításokon. Úgy gondoljuk a Pozsonyi Kiflinek újabb arcokra, frissítésre van szüksége, ezért szólítottunk meg Paszmár Líviát, hogy legyen a podcastunk házigazdája. A koncepciónk gyakorlatilag az, hogy a meglévő népszerű tartalmakat új köntösbe öltöztessük. Célunk az újabb közönség bevonzása, de igyekszünk egy újfajta forrásanyagot is kínálni az interjúkkal, például a kutatóknak, diákoknak, ezeken az online felületeken. A Pozsonyi Kifli a magyar-szlovák nyelvű népszerű Facebook oldala mellett szlovák Instagramot is működtet. A Pozsonyi Kifli Café egy új magyar Instagram csatornát is kap, amely az egyesület hivatalos Insta felülete is lesz” – nyilatkozta Ifj. Papp Sándor.

A podcast partnere a Pátria Rádió, a hangfelvételeket a csatorna stúdiójában rögzítettük. A projektet a Szlovákia Kisebbségi Kulturális Alap (Kultminor) támogatta.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma