Krampampuli, az ördög selmecbányai itala

A zimankós, ködös, hideg év végi időben bizonyára mindannyiunkat jól esik egy kis forró ital. Így aztán a szabadtéri karácsonyi vásárok elengedhetetlen itala a forralt bor, puncs és az alkoholmentes társai. Nincs ez másként Selmecbányán sem, ahol egy nagy múltra visszatekintő speciális téli italt is kóstolhatunk. A mesés városhoz mesébe illő ital jár, a krampampuli a selmecbányai hagyománykör szerves része.

A fűszerezett alkoholos italt cukorral keverik, melyet fogyasztás előtt rövid időre meggyújtanak. A krampampulit ezért az ördög italának is nevezik. A szó eredete egyébként a krampusz szóból ered.

Gyökerei a bányászváros múltjához kötődnek. Egykoron a városban és annak környékén lévő nemesfémbányák bányászainak készítették.

A nehéz fizikai munka után a téli időszakban jól esett az ízletes forró ital. Az összetevőinek köszönhetően nem csupán felmelegítette a testet, hanem a légzést is megkönnyítette. Nem csoda hát, ha kedvelt itallá vált a bányavárosban.

Napjainkban a történelmi belvárosban található kávézók, cukrászdák és éttermek itallapjain is megtaláljuk ezt a forró italt. A történelmi miliőben a karácsonyi hangulatot feldobja egy ízletes krampampuli. Az „ördög italának” különféle változatai vannak. Olaszországban is igen népszerű teli ital.

Ahogy mondani szokás: ahány ház, annyi szokás. Ez érvényes a krampampuli receptjére is. Az alap ugyanaz, ám minden vendéglátóipari egység beleteszi a maga titkos összetevőjét.

A receptje több száz éves múltra tekint vissza. A krampampuli alapja a forró vörösbor, melyhez különleges módon karamellt adnak. Különböző fűszerekkel és gyógynövényekkel gazdagítják.

Selmecbányán járva, a történelmi belvárosban barangolva a zimankós téli időszakban kihagyhatatlan a krampampuli.

Pásztor Péter/Felvidék.ma