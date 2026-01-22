A Szent László Társulat ajándékozási akciója Feleden

Idén a gömöri térség számára Feleden került sor a Szent László Társulat ajándékozási akciójára. Az eseményen részt vettek a Feled, Almágy, Ajnácskő, Balogfala, Bátka, Rimaszécs, Tajti, Pálfala, Hanva, Csíz, Gesztete, Détér, Péterfala és Rimaszombat intézményeinek képviselői.

A műsort a feledi Szombathy Viktor Alapiskola diákjai biztosították szavalatokkal és bábelőadással. A rendezvényt Mihályi Gábor polgármester nyitotta meg, majd Pósa Erzsébet, a SZAKC rimaszombati irodavezetője felkérte Gaganecz Pétert, a Szent László Társulat képviselőjét, aki ismertette az ajándékozási akció részleteit.

Az ajándékcsomagok átvétele során több mint 150, névre szóló dobozt rakodtak át a Magyar Máltai Szeretetszolgálat két szállítójárművéből. A csomagok édességeket, mesekönyveket és játékokat tartalmaztak. Az esemény a budapesti vendégek és a helyi házigazdák közötti megbeszélésekkel zárult.

Pósa Homoly Erzsó felvételei

Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma