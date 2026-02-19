A Kárpát-medence a tehetségek földje, nem hagyhatjuk, hogy akár egyetlen fiatal tehetség is elkallódjon – hangsúlyozta Varga-Bajusz Veronika, a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár a Nemzeti Tehetség Program (NTP) 2026-os évadának indító sajtóeseményén csütörtökön Budapesten.

Elmondta, a tehetség ajándék, Magyarország legnagyobb erőforrása, a tehetséggondozás ezért „nemzeti ügy”. Felidézte: a Nemzeti Tehetség Programot 16 évvel ezelőtt indították, hogy támogassák a tehetséges magyar fiatalokat, tanáraikat, intézményeket, szakmai műhelyeket céljaik elérésében. Mint mondta,

a program eddig 22 ezer projekt megvalósulását segítette összesen 45 milliárd forint összeggel. Évente 300–350 ezer hazai és határon túli fiatalt érnek el közvetlenül, vagy közvetett módon – tette hozzá az államtitkár.

Varga-Bajusz Veronika közölte, az idei évben most indítják útjára az NTP 1 százalékos kampányát: az adófelajánlásokat a 1823 technikai számon lehet megtenni – ismertette.

Kiemelte: az adófizetők tavaly hárommilliárd forint, az eltelt 16 év alatt pedig összesen már több mint 25 milliárd forint felajánlást tettek. A felajánlásokat minden évben jelentős összeggel egészíti ki költségvetési forrásból. „Fiatal tehetségeink sikere a nemzet sikere” – jelentette ki, hozzátéve: a most induló kampány fő jelmondata a „Határ a csillagos ég”, amellyel a program által biztosított lehetőségekre hívják fel a figyelmet.

Varga-Bajusz Veronika megköszönte a munkát Miklósa Erikának, az NTP tavalyi nagykövetének, és bejelentette: idén Kapu Tibor kutatóűrhajóst választották nagykövetnek, aki űrutazása során 15 millió magyart képviselt.

Az államtitkár szavai szerint Kapu Tibor élete is példa arra, hogy a Kárpát-medencéből bárhonnan érvényesülhetnek, „kilőhetnek” a tehetségek.

Kapu Tibor kutatóűrhajós köszöntő beszédében azt mondta: Magyarországnak nincs különleges ásványkincse, ám a magyar ész, a magyar lelemény, a magyar tudomány, fifika, szorgalom és a tehetség világhíres. „Nincs még egy ország, amely ilyen kis lélekszámmal ennyi olimpiai érmet szerzett volna” – jegyezte meg. Mint mondta, az űrkutatáshoz is éppen ez kell: lelemény, szorgalom és tehetség.

„A tehetség az egyik legfontosabb kiindulópont számos területen, ugyanakkor nem elég megtalálni a tehetséges fiatalokat, de a leghatékonyabb módon kell támogatni őket” – magyarázta. Hozzátette: az NTP többek között mentorálással, versenyfelkészítéssel, egyéni és csoportos foglalkozással segíti a résztvevőket. Kapu Tibor rögzítette: tehetséggel, szorgalommal és megfelelő támogatással a csillagokig is eljuthatnak a fiatal kiválóságaink.

MTI/Felvidék.ma