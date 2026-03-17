Ismertetik terveiket a tárcák a pszichoaktív szerek terjedésének akadályozására

A belügyminisztérium és az egészségügyi minisztérium a héten ismerteti azokat a konkrét intézkedéseket, amelyekkel a pszichoaktív szerek terjedése ellen akarnak harcolni – tájékoztatta a TASR-t Matej Neumann belügyi szóvivő.

„Sajtótájékoztatón ismertetjük ezeket a lépéseket, beleértve a jogalkotási javaslatokat, a hatóságok eljárásrendjét, valamint a gyermekek és kiskorúak védelmét célzó megelőző intézkedéseket” – tette hozzá Neumann.

A Szlovákiai Városok Uniója több város sürgetésére tárgyalásokat kezdeményezett a belügyminisztériummal, az egészségügyi minisztériummal és az igazságügyi minisztériummal, mivel egyre könnyebb pszichoaktív szerekhez jutni, és ez a gyerekekre és kiskorúakra is vonatkozik.

A városok figyelmeztettek, hogy immár tartós problémáról van szó, aminek közvetlen következményei vannak a gyerekek egészségére, az iskolák biztonságosságára és a közbiztonságra.

