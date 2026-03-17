Yaakobishvili Áron, Csinger Márk és Szűcs Tamás is bekerült a magyar válogatott keretébe

Yaakobishvili Áron, Csinger Márk és Szűcs Tamás is bekerült a magyar labdarúgó-válogatott idei első keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a 25 fős névsort, amelynek újoncként tagja a spanyol másodosztályban szereplő kapus, a győri védő és a debreceni középpályás.

„Csinger és Szűcs Tamás is folyton magas színvonalon játszik, különösen Csinger, ő sorozatban hiba nélkül hozza le a meccseket. Szűcsnek még egyes szituációkat jobban kellene olvasnia és taktikailag is fejlődnie kell. De ugyanez volt a helyzet Vitális Milánnal, aki láthatóan sokat dolgozott azon, amiket mondtunk neki, ma pedig már az egyik legjobb középpályás a magyar bajnokságban” – mondta az először meghívót kapott játékosokról a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető.

„Yaakobishvili Áron a spanyol másodosztályban jó pár meccset kapott és szeretnénk látni őt az edzéseken, hogyan dolgozik velünk”.

Rossi szerint az időhiány minden válogatott átka, a mostani összetartásokon pedig a védekezés lesz a fókuszban. Kiemelte, nem azért, mert védekezni akar a csapattal, hanem azért, hogy hatékonyabbá és szervezettebbé váljon a hátsó alakzat. A túl sok kapott gól volt ugyanis az egyik oka, hogy a nemzeti együttes nem járt sikerrel a világbajnoki selejtezősorozatban.

„Nem tervezek komoly változtatásokat a következő kétéves ciklusra, mert a csapat sok szempontból jól teljesített. Persze javulnunk kell, elsősorban a védekező, labda nélküli fázisban és amikor nagyon mélyen kell védekeznünk, ezen mindenképpen javítanunk kell. De ugyanazok maradnak a kerethirdetési követelményeim. Akik élbajnokságban játszanak, azokat mindig meghívjuk, de ez csak öt-hat futballista, a többiek a magyarhoz hasonló vagy kicsit erősebb bajnokságból érkeznek”

– mondta az MTI érdeklődésére Rossi, aki a márciusi és júniusi barátságos meccsekre azt a célt fogalmazta meg, hogy jól teljesítsen a válogatott, amivel büszkévé teszi a szurkolóit.

A 61 éves tréner válaszolt személyekre vonatkozó kérdésekre is, ez alapján Sallai Rolandra nem jobb oldali védőként számít, amit a Bajnokok Ligájában nyolcaddöntős török Galatasarayban játszik, mert számára ő egy támadó, aki zavarba tudja hozni az ellenfelet. A nemzeti együttesben továbbra is Nego Loic és Bolla Bendegúz töltheti be ezt a pozíciót.

Az Amerikában és az angol harmadosztályban is szerepelt Schön Szabolcs kapcsán azt emelte ki, hogy korábban olyan csapatokban játszott, amelyek szintje nem érte el a válogatott meccsek nívóját, de Győrben ismét bizonyított. A győri Miljan Krpic kapcsán pedig megemlítette, hogy nem felel meg a nemzetközi szövetség (FIFA) feltételeinek, így nem hívhatja meg a válogatottba.

A magyar válogatott jövő szombaton Szlovéniát, három nappal később pedig Görögországot fogadja a Puskás Arénában.

A magyar labdarúgó-válogatott kerete:

kapusok:

Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers), Yaakobishvili Áron (FC Andorra)

védők:

Balogh Botond (Kocaelispor), Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Nego Loic (Le Havre AC), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (Vojvodina)

középpályások:

Baráth Péter (Sigma Olomouc), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (Bournemouth), Vitális Milán (ETO FC)

támadók:

Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (Red Bull Salzburg), Sallai Roland (Galatasaray), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén)

MTI/Felvidék.ma