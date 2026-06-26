Rekordmeleg jön Szlovákiába: 35 fokos csúcsok

Szlovákia legnagyobb részén pénteken első- és másodfokú figyelmeztetéseket adtak ki a magas hőmérséklet miatt. Déltől estig maradnak érvényben. Erről honlapján tájékoztatott a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).

Másodfokú figyelmeztetés érvényes az egész Pozsonyi, Nyitrai és Nagyszombati kerületben, valamint a Besztercebányai, Trencséni és Kassai kerület legtöbb járásában. Elsőfokú figyelmeztetést hirdettek ki a meteorológusok az Eperjesi és Zsolnai kerület legtöbb járásában, valamint a Besztercebánya, Breznóbánya, Illava, Vágbeszterce, Puhó, Gölnicbánya, Kassa-város, Kassa-vidék és Igló járásokban.

A másodfokú figyelmeztetéssel érintett területeken a levegő hőmérséklete elérheti a 35 Celsius-fokot. „A magas hőmérséklet potenciális veszélyt jelent az emberi egészségre, a fizikai tevékenységekre és a tűzesetek kialakulására. A megadott léghőmérséklet az adott évszakban és régióban ritka, és egyes személyeknél nagy valószínűséggel egészségkárosodást okozhat a szervezet túlzott megterhelése miatt” – figyelmeztetett az intézet.

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala (ÚVZ) a magas hőmérsékletekkel kapcsolatban arra figyelmeztet, hogy a

kockázati csoportok közé tartoznak a gyermekek, az idősek, a várandós nők és a krónikus betegek, különösen a szív- és érrendszeri, légzőszervi vagy mentális betegségekben szenvedők, illetve a túlsúlyos személyek.

„A magas külső hőmérséklet a szervezet túlmelegedését és egészségügyi komplikációkat okozhat – a testhőmérséklet emelkedését, bágyadtságot, álmosságot, fejfájást, szédülést, hányingert vagy hányást. Extrém esetben súlyos kollapszusos állapotok is előfordulhatnak, amelyek bizonyos körülmények között akár halálesethez is vezethetnek, különösen a kockázati csoportokban” – figyelmeztet az ÚVZ.

A hivatal szerint fontos a rendszeres folyadékfogyasztás következetes betartása, még akkor is, ha nem jelentkezik szomjúság. Korlátozni kell a fizikai aktivitást, kerülni kell a közvetlen napfényt, és minimalizálni kell a szabadban tartózkodást.

Az egészségügyi mentők a hőségben könnyebb étkezést, megfelelő öltözetet – beleértve a fejfedőt és a napszemüveget –, valamint fényvédő krémek használatát javasolják. A gyermekeket és a háziállatokat nem szabad közvetlen napfényen, illetve parkoló autóban hagyni. Ha valaki erős gyengeséget, szédülést, hányingert vagy ájulásközeli állapotot tapasztal, segítséget kell kérnie.

A magas hőmérséklet és a szárazság jelentősen növeli a tűzesetek kialakulásának kockázatát is.

SZE/Felvidék.ma/TASR