Új kerékpárutak, felújított utak és segítség az orvosoknak

Nagyszombat megye folytatja azokat a beruházásokat, amelyek célja a lakosok mindennapi életének javítása. A megyei képviselő-testület tagjai júniusi ülésükön újabb lépéseket hagytak jóvá a kerékpárutak építése, az utak felújítása, valamint a járóbeteg-ellátás támogatása terén.

„Minden jóváhagyott anyag mögött konkrét munka és konkrét hozadék áll a lakosok számára. Örülök, hogy sikerül előremoznunk azokat a beruházásokat, amelyek javítják az életminőséget megyénkben. Ugyanilyen fontos, hogy már most előkészítjük a további terveket, hogy a következő években is építeni tudjunk az európai források sikeres felhasználására. A megye lakosai új, biztonságos kerékpáros közlekedési lehetőségekre számíthatnak Nagyszombat és Szomolány között, illetve a Feketevíz mentén” – mondta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.

A képviselők jóváhagyták a Istvánlak (Klčovany)–Szomolány kerékpárút megépítéséhez szükséges telkek megvásárlását, egyúttal támogatták a Danube Bike határon átnyúló beruházás folytatását is. Ennek köszönhetően egy

új, több mint öt kilométeres kerékpárútszakasz épül Nagyfödémes és Feketenyék között.

Az új kerékpárutak biztonságosabb összeköttetést teremtenek a települések között, és több lehetőséget kínálnak az aktív szabadidő-eltöltésre.

A megye az utak felújítását is folytatja. Jelenleg Lég és Csécsénypatony között zajlanak a munkálatok. Már most készítik azonban elő a munkálatok folytatását a Dunaszerdahely felé vezető következő, 2,5 kilométeres szakaszon. Ezzel összefüggésben a megye hárommillió eurót igényelne európai uniós forrásokból.

Jó hír a lakosok számára az is, hogy a megye meghosszabbította Nagyszombat városával a bérleti szerződést a Starohájska utcai rendelőintézet melletti parkolóházban található 80 parkolóhelyre.

A képviselők foglalkoztak az Európai Unió 2028 utáni új programozási időszakának előkészítésével is. Nagyszombat megye felkészülten szeretné várni az új finanszírozási lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik a fejlesztési beruházások folytatását a közlekedés, az egészségügy, a szociális szolgáltatások, az oktatás és a kultúra területén.

A megyei támogatások nyújtásában jóváhagyott változások megkönnyítik az új általános orvosok és gyermekorvosok számára a rendelők megnyitását vagy átvételét. Ennek eredményeként javulhat az egészségügyi ellátás hozzáférhetősége a megye lakosai számára.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma