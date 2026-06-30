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Jubileumi ünnep Szalka szívében

Ötvenéves múltra tekint vissza az Ipolyparti Randevú

Dániel Erzsébet
Dániel Erzsébet

Az 50. Ipolyparti Randevú nem csupán egy jubileumi rendezvény, hanem egy igazi közös ünnep, ahol a falu apraja-nagyja, az elszármazottak és a vendégek együtt tölthetnek el egy felejthetetlen napot zenével, szórakozással jó hangulatban.

A falunappal egybekötött rendezvény egész napos, rendkívül változatos programkínálattal várja a családokat, a sportkedvelőket, a zeneszeretőket és minden korosztályt. Színpadi fellépők, gazdag gyermekprogramok, látványos show-műsorok, koncertek és hajnalig tartó mulatság gondoskodik majd a felejthetetlen hangulatról a festői szépségű Ipoly-menti kis faluban, ahol a rendezvénynek helyet adó amfiteátrumba minden látogató számára ingyenes a belépés.

A félévszázados múltra visszatekintő hagyományt még az akkori Csemadok szervezet nevében a  faluért nagyon sokat tevő Botlík pedagógus házaspár indította el. Az akkori járási ünnepély mellett ez a kezdeményezés volt a járás második legnagyobb népművészeti fesztiválja.

Az eseményt elsősorban a helyi hagyományőrzők éltették a szerepléseikkel, a színvonalas műsor és a kedves, igazi falusi vendéglátás pedig mindig tömegeket vonzott az Ipoly völgyébe. Az évek során a helyiek közösen befásították a terepet, új színpadot építettek, és mindezt sok-sok önkéntes elszántságából, szorgalmas munkájával valósították meg, amelyhez persze mindig segített a helyi önkormányzat is. Ötven év után is hűen megmaradt ez a szép tradíció, amelynek szervezése most a helyi önkormányzatot dicséri Cagala Szilvia polgármesternő vezetésével, szoros együttműködésben a Csemadokkal és rengeteg lelkes önkéntessel.

Közösségi összefogás és gazdag délelőtti programok

Szalkán nyaranta több más szabadtéri programot is tartanak, a közelmúltban például egyházi zenei rendezvényt. A határ menti faluban emellett kiemelten fontosak a kapcsolatok, így az Ipoly másik feléről a letkésiekkel is mindig van közös programjuk.iváló példája ez annak, amikor egy falu nem felejti el a múltját, hanem a hagyományokat hűen őrizve, de folyamatosan új programokkal fűszerezve készül a félévszázados ünnepére.

A jubileumi ünnepi nap reggelén lendületes sportprogramokkal indul a nagyüzem, hiszen izgalmas hídfutás és faluközi focibajnokság várja a mozogni vágyókat. A hivatalos megnyitót követően azonnal a helyi és a vendégfellépők veszik át a főszerepet, hogy szórakoztassák a közönséget. Elsőként a Turczel Lajos Alapiskola és Óvoda tehetséges diákjai, a Rikkancsok, valamint a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola növendékei lépnek a nagyközönség elé, de bemutatkozik a méltán népszerű Kuttyomfitty Társulat is, amely garantáltan jó kedvre deríti a legkisebbeket és a felnőtteket egyaránt.

Musicalslágerek és legendás rockkoncertek hajnalig

A délután folyamán Csengeri Attila és Gregor Bernadett nívós musical- és sanzonműsora szórakoztatja a jelenlévőket, akiket a Musical Akadémia JP fülbemászó retró slágerei követnek, majd a temperamentumos Samba Sensual Show forrósítja fel a hangulatot. Az esti programok fénypontjaként nyolc órától a legendás Dolly Roll Plussz formáció lép színpadra, akik Palcsó Tomival kiegészülve hozzák el a legnagyobb slágereiket. Őket követi fél tíztől a Szerelemvonat elnevezésű Demjén Ferenc Tribute Zenekar, amely a magyar rockzene kihagyhatatlan és halhatatlan klasszikusait idézi meg az amfiteátrumban, a jubileumi napot pedig egy hajnalig tartó, fergeteges táncmulatság zárja Ambrus Marian és a Dimenzió közreműködésével.

A gazdag színpadi felhozatal mellett egész nap változatos kísérő rendezvények várják a Szalkára látogatókat. A gyermekeket ugrálóvár, hangulatos fakörhinta és hagyományos fajátékok szórakoztatják, de lesznek kreatív kézműves foglalkozások, óriás poszter készítése, valamint látványos lézershow és a manapság igen népszerű Funfotobox is. A rendezvényen bemutatkoznak a Szalkai Önkéntes Tűzoltók egy interaktív bemutató keretében, a falu múltja iránt érdeklődők pedig egy értékes, régi fényképekből összeállított kiállítást is megtekinthetnek. A 2026. július 4-én, szombaton megvalósuló 50. Ipolyparti Randevú és Falunap fő támogatói Nyitra Megye Önkormányzata, valamint a Határtalan Nyár és MOL voltak.

Dániel E./Felvidék.ma

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