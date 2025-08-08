Home Itt és Most Tavaly 1544 tanuló részesült otthonoktatásban
Tavaly 1544 tanuló részesült otthonoktatásban

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztrációs felvétel (Fotó: pixabay)

A 2024/2025-ös tanévben 1544 alapiskolás tanuló részesült otthonoktatásban – derül ki a TASR hírügynökségnek adott minisztériumi adatokból. Egy törvénymódosítással néhány változtatást vezetnének be ezen a területen.

A 235 858 alsó tagozatos tanulóból 899 tanult otthon (0,38%), a 256 885 felső tagozatosból 629 (0,24%). A 9810 alsó tagozatos tanuló közül csupán 6, a 13 989 felső tagozatos közül pedig 10.

A változtatás után a mostani kettő helyett legalább heti négy órát kellene az iskolában tanulniuk ezeknek a gyerekeknek. Emellett az iskolának évente legalább egyszer ellenőriznie kell a tanuló otthoni módszertani-pedagógiai felkészítését és az ehhez szükséges műszaki felszereltséget.

Az oktatási minisztérium azt is közölte, az Állami Tanfelügyelőség továbbra is ellenőrizni fogja az otthonoktatás színvonalát.

Katarína Matejková, az Állami Tanfelügyelőség szóvivője a hírügynökségnek elmondta, a 2024/2025-ös tanévben egyetlen ilyen ellenőrzést sem végeztek, és nem is kaptak erre vonatkozó indítványt.

TASR/Felvidék.ma

