Az elemző szerint a jövő héten csökkenhet az üzemanyagok ára

A jövő héten várhatóan enyhén csökkenni fognak az üzemanyagárak az olaj világpiaci árának mérséklődése miatt – közölte Matej Bajzík, az XTB pénzpiaci elemzője. A benzin és a dízel ára literenként körülbelül egy–két centtel kerülhet kevesebbe.

„Az olajár ismételt visszaesése kedvező fejlemény a nyaralók és a fuvarozók számára, különösen ha az alacsony árszint több héten át fennmarad” – tette hozzá Bajzík.

Mint mondta, a piac érzékenyen reagált arra, hogy szeptembertől fokozatosan megszűnnek az önkéntes termeléscsökkentések, az OPEC pedig napi 548 ezer hordóval növeli a kitermelést. Ez a lépés bővíti a kínálatot a piacon, és arra utal, hogy a kitermelők elegendő keresletet érzékelnek ahhoz, hogy fokozatosan visszaálljanak teljes kapacitásra. Ugyanakkor – jegyezte meg – a gyenge keresleti adatokkal együtt mindez nyomást gyakorol az árakra.

A nyersolaj áraira nyomást helyeztek az Egyesült Államok növekvő készletei, valamint a bizonytalan amerikai és kínai makrogazdasági adatok is. Donald Trump volt amerikai elnök újfent azzal fenyegetőzik, hogy 100%-os vámot vet ki – elsősorban Kínára, illetve azokra az országokra, amelyek olajat importálnak Iránból és Oroszországból.

Ez utóbbi lépésre Kína élesen reagált.

„Ha a helyzet tovább éleződik, Peking kész a végsőkig harcolni. Jelenleg az iráni olaj 90 százalékát vásárolja fel, több mint 10 százalékos kedvezménnyel más piaci árakhoz képest”

– részletezte az XTB elemzője.

Bajzík hozzátette: „A piaci hangulatot a keresleti kilátások gyengülése is befolyásolja. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) az olaj iránti globális kereslet növekedésének leglassúbb ütemét várja a világjárvány kezdete óta. A gyenge kereslet lenyomja az árakat, ami rövid távon szintén pozitív hatással lehet az üzemanyagok árára.”

BN/Felvidék.ma/TASR