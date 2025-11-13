Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjas Fiatalok Találkozója Sátoraljaújhelyen

A magyarországi felsőoktatásban tanuló magyar diaszpóra ösztöndíjas fiatalok a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban találkoznak a hétvégén. Közel 200 fiatal a Külgazdasági és Külügyminisztérium által működtetett Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram támogatásával érkezett Magyarországra.

November 14–16. közötti hétvégén a KKM Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram támogatásával a magyarországi felsőoktatásban tanuló, diaszpórában élő fiatalok találkoznak. A nagyvilág különböző pontjairól érkező magyar származású fiatalok az ország más-más egyetemein és szakjain tanulnak.

A találkozó a Zemplén fővárosában, Sátoraljaújhelyen a Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpontban valósul meg azzal a céllal, hogy az ösztöndíjasok közvetlen kapcsolatokat tudjanak kialakítani egymással, illetve a KKM Balassi ösztöndíjprogramjának támogatásával hazánkban tanuló Kárpát-medencei társaikkal.

Az eseményt november 14-én, pénteken 19 órakor Szűcs Ádám, a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkára, Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, valamint Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke nyitják meg.

A rendezvény közel 200 fiatal részvételével valósul meg.

A hétvége programjában szakmai, kulturális és szórakoztató programok egyaránt megtalálhatók. A program ITT érhető el.

A táborba ellátogat és előadást tart többek között Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó, illetve Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke. A részletes programot mellékeljük.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma