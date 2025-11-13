Home Kitekintő Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjas Fiatalok Találkozója Sátoraljaújhelyen
Kitekintő

Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjas Fiatalok Találkozója Sátoraljaújhelyen

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Rákóczi Szövetség (archív)

A magyarországi felsőoktatásban tanuló magyar diaszpóra ösztöndíjas fiatalok a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban találkoznak a hétvégén. Közel 200 fiatal a Külgazdasági és Külügyminisztérium által működtetett Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram támogatásával érkezett Magyarországra.

November 14–16. közötti hétvégén a KKM Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram támogatásával a magyarországi felsőoktatásban tanuló, diaszpórában élő fiatalok találkoznak. A nagyvilág különböző pontjairól érkező magyar származású fiatalok az ország más-más egyetemein és szakjain tanulnak.

A találkozó a Zemplén fővárosában, Sátoraljaújhelyen a Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpontban valósul meg azzal a céllal, hogy az ösztöndíjasok közvetlen kapcsolatokat tudjanak kialakítani egymással, illetve a KKM Balassi ösztöndíjprogramjának támogatásával hazánkban tanuló Kárpát-medencei társaikkal.

Az eseményt november 14-én, pénteken 19 órakor Szűcs Ádám, a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkára, Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, valamint Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke nyitják meg.

A rendezvény közel 200 fiatal részvételével valósul meg.

A hétvége programjában szakmai, kulturális és szórakoztató programok egyaránt megtalálhatók. A program ITT érhető el.

A táborba ellátogat és előadást tart többek között Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó, illetve Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke. A részletes programot mellékeljük.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Brüsszel kötelező betelepítést és újabb pénzbüntetéseket kényszerítene Magyarországra

A jelen ifjúsága a jövő valósága

„Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a migrációs...

Már péntektől várják az érdeklődőket a Vörösmarty téri...

„Háromszorosára nőttek volna az energiaárak, ha Orbán Viktor...

A lengyel elnök kijelentette, hogy „Lengyelország nem gyarmat”

A magyar kormány megkezdte az Európai Unió hatásköreinek...

Brüsszel 2027-től betiltja az orosz energiahordozók importját

Moszkva nem ismeri a magyar rendezési javaslatokat

Szijjártó Péter: a washingtoni csúcs tétje az volt,...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma