Az EU 21,5 millió eurót különített el bulgáriai, észtországi és magyarországi mezőgazdasági termelők támogatására

Az uniós tagállamok jóváhagyták az Európai Bizottság azon javaslatát, hogy az uniós mezőgazdasági tartalékból 21,5 millió eurót mozgósítsanak a 2025-ös vegetációs időszakban kedvezőtlen időjárási események által érintett bulgáriai, észtországi és magyarországi mezőgazdasági termelők támogatására.

Az uniós bizottság közleménye szerint 2025-ös kedvezőtlen időjárási események által érintett bulgáriai gazdák 7,4 millió euró, az észtországiak 3,3 millió, a magyarországiak 10,8 millió euró rendkívüli uniós támogatásban részesülnek.

Az uniós támogatás legfeljebb annak 200 százalékával egészíthető ki nemzeti forrásokból

– jegyezték meg.

A nemzeti hatóságoknak szeptember 30-ig kell kiosztaniuk a támogatást, és biztosítaniuk, hogy a végső kedvezményezettek a mezőgazdasági termelők legyenek – tájékoztattak.

A három érintett uniós tagállamnak értesítenie kell az Európai Bizottságot az intézkedések végrehajtásának részleteiről. A bejelenteni szükséges részletek közé az egyedi támogatás nyújtásának meghatározásához használt kritériumok, az intézkedés tervezett hatása, a kifizetésekre vonatkozó havi előrejelzések, valamint a nyújtani tervezett kiegészítő támogatás szintje tartoznak. A bejelentésnek tartalmaznia kell továbbá a verseny torzulása és a túlkompenzáció elkerülése érdekében hozott intézkedéseket is.

Emlékezettek: Bulgáriát június közepe és augusztus vége között súlyos aszály és hőhullámok sújtották, ami jelentősen csökkentette a napraforgó- és kukoricatermelést. Észtországban a tavaszi fagyokat követő nedves időszak egyebek mellett a tavaszi búzát, az árpát, a borsót, a repcét, a burgonyát, valamint a gyümölcsöket és zöldségeket károsította. Magyarországon a június és augusztus között tapasztalt rendkívüli hőség és vízhiány okozott jelentős hőstresszt, ami többek között a csemegekukoricára, a dinnyefélékre, a cirokra és a kukoricára hatott kedvezőtlenül.

MTI/Felvidék.ma