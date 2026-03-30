Az EU 21,5 millió eurót különített el bulgáriai, észtországi és magyarországi mezőgazdasági termelők támogatására

Illusztráció (TASR)

Az uniós tagállamok jóváhagyták az Európai Bizottság azon javaslatát, hogy az uniós mezőgazdasági tartalékból 21,5 millió eurót mozgósítsanak a 2025-ös vegetációs időszakban kedvezőtlen időjárási események által érintett bulgáriai, észtországi és magyarországi mezőgazdasági termelők támogatására.

Az uniós bizottság közleménye szerint 2025-ös kedvezőtlen időjárási események által érintett bulgáriai gazdák 7,4 millió euró, az észtországiak 3,3 millió, a magyarországiak 10,8 millió euró rendkívüli uniós támogatásban részesülnek.

Az uniós támogatás legfeljebb annak 200 százalékával egészíthető ki nemzeti forrásokból

– jegyezték meg.

A nemzeti hatóságoknak szeptember 30-ig kell kiosztaniuk a támogatást, és biztosítaniuk, hogy a végső kedvezményezettek a mezőgazdasági termelők legyenek – tájékoztattak.

A három érintett uniós tagállamnak értesítenie kell az Európai Bizottságot az intézkedések végrehajtásának részleteiről. A bejelenteni szükséges részletek közé az egyedi támogatás nyújtásának meghatározásához használt kritériumok, az intézkedés tervezett hatása, a kifizetésekre vonatkozó havi előrejelzések, valamint a nyújtani tervezett kiegészítő támogatás szintje tartoznak. A bejelentésnek tartalmaznia kell továbbá a verseny torzulása és a túlkompenzáció elkerülése érdekében hozott intézkedéseket is.

Emlékezettek: Bulgáriát június közepe és augusztus vége között súlyos aszály és hőhullámok sújtották, ami jelentősen csökkentette a napraforgó- és kukoricatermelést. Észtországban a tavaszi fagyokat követő nedves időszak egyebek mellett a tavaszi búzát, az árpát, a borsót, a repcét, a burgonyát, valamint a gyümölcsöket és zöldségeket károsította. Magyarországon a június és augusztus között tapasztalt rendkívüli hőség és vízhiány okozott jelentős hőstresszt, ami többek között a csemegekukoricára, a dinnyefélékre, a cirokra és a kukoricára hatott kedvezőtlenül.

MTI/Felvidék.ma

