A felvidéki magyar romák hangja is erősödik a Magyar Szövetségben

A Magyar Szövetség ma reggel sajtótájékoztatón jelentette be, hogy új taggal bővült a párt csapata: Vavrek István pedagógus, a Besztercebánya Megyei Önkormányzat képviselője csatlakozott magyar párthoz. A döntés új lendületet adhat a Magyar Szövetség romapolitikájának és a magyar ajkú roma közösségek felzárkóztatásának.

A sajtótájékoztatón Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke hangsúlyozta, hogy a magyar ajkú romák a felvidéki magyarság szerves részei, és nélkülük nem képzelhető el a közös jövő.

„A felvidéki magyar politikumnak a magyar ajkú romákra erős és stabil szövetségesként kell tekintenie. És nemcsak tekintenie, hanem így is kell viszonyulnia hozzájuk, és erre az őszinte kapcsolatra a közös jelenünk és a közös jövőnk szempontjából is égető szükség van” – fogalmazott az elnök”.

Gubík kiemelte, hogy a magyar iskolák tanulóinak több mint egyharmada magyar ajkú roma diák, ezért a közösség jövője szempontjából kulcskérdés az oktatás. „Ha azt akarjuk, hogy kiszámítható életpályájuk legyen, el kell gondolkodnunk speciális tanterveken, a szakképzés megerősítésén, és azon, hogyan biztosítjuk, hogy minél több gyerek sikeresen befejezze az alapiskolát és továbbtanuljon.”

A pártelnök szerint a munkának is kiemelt szerepe van a társadalmi önbecsülés megteremtésében, mivel önbecsülést soha nem tud adni senki, önbecsülést csak a munka adhat. Ezért a közmunkaprogramokat és aktivizációs lehetőségeket minél szélesebb körben kell biztosítani, mert ha a társadalom nem munkára épül, az összeomlásra van ítélve.

Vavrek István: „Közösen többet érünk”

Vavrek István beszédében elmondta, hogy döntése nem egyik napról a másikra született, hanem hosszabb gondolkodás eredménye volt. „Amikor megalakult a Magyar Szövetség, az volt a cél, hogy a régiók, a nemzetiségek és a magyarok pártja legyen. Én úgy gondolom, hogy a szlovákiai magyar romák szerves részei a szlovákiai magyarságnak, és hallhatóvá kell tenni a hangjukat” – mondta.

A pedagógusként dolgozó politikus az oktatási rendszer kihívásaira is rámutatott. „A szlovákiai magyar iskolák diákjainak 40 százaléka magyarul beszélő roma, Gömörben ez a szám eléri a 90 százalékot. Nem mindegy, hogyan néznek ki a jövő iskolái. A minőségi oktatás csak akkor valósulhat meg, ha az intézményvezetők, tanárok, szülők és diákok egyaránt részt vesznek a folyamatban.”

Vavrek több gyakorlati kérdést is felvetett, például az óvodai férőhelyek hiányát, az iskolabuszok szükségességét és az iskolakörzetek járási korlátozásait, amelyek szerinte hátráltatják a gyerekek esélyegyenlőségét.

„A munkahelyteremtés legalább ilyen fontos. Aki dolgozik, annak van önbecsülése, méltósággal tud élni, el tudja tartani a családját és értéket teremt a társadalomban” – fogalmazott.

Zárásként Vavrek hozzátette: „Mindig azt vallottam, hogy közösen többet érünk, és ezután is ezen az úton kívánok járni. Köszönöm, hogy tagja lehetek a csapatnak.”

