Brüsszel stratégiát készít Orbán Viktor esetleges győzelmére

Brüsszel Orbán Viktor újraválasztására számít, stratégiát készít a magyar miniszterelnök esetleges győzelmére – közölte a Politico című brüsszeli hírportál információit ismertetve a The European Conservative című folyóirat hétfőn.

A folyóirat szerint nevük elhallgatását kérő uniós tisztségviselők számoltak be a Politico hírportálnak, hogy Brüsszelben arról tanakodnak, miként kezeljék azt, ha a magyar miniszterelnök választási győzelme esetén továbbra is nemet mond a háborúra és vétózza az Ukrajnának nyújtani tervezett katonai segélyt.

A felvetődött lehetőségek között a nyomásgyakorlás folytatása – például az uniós alapok visszatartása – mellett olyan, még ennél is határozottabb lépések szerepelnek, mint a jogi fellépések bővítése, a jogállamisági feltételrendszer szigorítása vagy Magyarország megkerülése a döntéshozatalban az Ukrajnát támogató tagállamok koalícióján keresztül.

Egyes szélsőségesebb forgatókönyvekben állítólag Magyarország szavazati jogának korlátozása vagy informális kizárása is szerepel a kulcsfontosságú döntések esetében.

A Politico szerint „legirreálisabb” forgatókönyvként felvetődhet Magyarország uniós kizárása is, noha – mint megjegyezték – a kiutasítás lehetősége nem szerepel az uniós szerződésekben.

„A hírek rávilágítanak arra, hogy az EU egyre inkább leszámolásra készül, ha Orbán Viktor továbbra is akadályozza a fősodratú politikákat, különösen olyan kérdésekben, mint Ukrajna támogatása, amely esetben Magyarország már blokkolt fontos kezdeményezéseket” – fogalmaztak.

A névtelen források által megosztott információk megerősítik, hogy

Brüsszel kész megkérdőjelezni a magyar választók akaratát, amennyiben a többség olyan kormányt választ, amely nem tetszik a brüsszeli vezetésnek

– hívták fel a figyelmet, majd megjegyezték: nem ez lenne az első alkalom, hogy az EU intézményei megpróbálnának beavatkozni egy európai ország demokratikus folyamataiba.

A folyóirat emlékeztetett: a közvélemény-kutatók radikálisan eltérő előrejelzésekről számolnak be az április 12-i szavazás eredményéről. A baloldali-liberális beállítottságú cégek a Tisza Párt fölényét jelzik, míg a kormányhoz közelebb állók, valamint a független külföldiek szerint a Fidesz körülbelül öt százalékponttal megelőzi kihívóját.

Mégis – mint megjegyezték – egyre több jel utal arra, hogy Brüsszel valójában Orbán Viktor győzelmére számít annak ellenére, hogy jelentős politikai támogatást nyújtott fő kihívójának, Magyar Péternek.

MTI/Felvidék.ma