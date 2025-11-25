Európában templomokat zárnak be, Dunaszerdahely újat épít

A város történetének egyik legmeghatóbb és legreménytelibb pillanata közeleg: november 29-én, szombaton délelőtt tíz órakor ünnepélyesen megáldják és elhelyezik az új római katolikus templom alapkövét a MOL Aréna közvetlen szomszédságában.

Az a kő, amelyet maga Szent II. János Pál pápa áldott meg 1990-es szlovákiai látogatása során a helyi plébánia számára, most valóban „hazatér”, és egy új szakrális tér alapjává válik.

A Szent István király nevét viselő templom építése nem csupán építészeti esemény, hanem egy egész közösség hitvallása.

Míg Európa számos pontján templomokat zárnak be vagy alakítanak át világi célra, a dunaszerdahelyi magyar katolikus közösség éppen most bizonyítja, hogy a hitük él és képes új otthont teremteni magának.

A kezdeményezés a Domus Sancti Stephani polgári társulás nevéhez kötődik, élén Világi Oszkár elnökkel, aki szerint a templom gondolatának megszületése és felépítése egyaránt „Isten által kijelölt küldetés”. A beruházás teljes egészében közösségi finanszírozású: hívek, vállalkozók és magánszemélyek adományaiból valósul meg, hogy valóban a dunaszerdahelyiek közös műve legyen.

A szervezők minden támogatást hálásan fogadnak a SK5411000000002622104890 transzparens számlaszámon.

A templom terveit Ambrus Csaba helyi építész (Adif Kft.) készítette, aki a kortárs formanyelvet a hagyományos katolikus liturgia igényeivel ötvözte. A kör és a négyzet találkozása – az égi és a földi szféra szimbolikus egyesülése – határozza meg az épület arányait, a fényjátékot és a különleges „penge-tornyot”, amely egyszerre idézi az égbe törő imádságot és az összefonódó, keresztet tartó emberi kezeket. A kelet-nyugati tájolású, egytornyos templom belső terében tizenkét oszlop hordozza majd a tizenkét apostol szobrát, a körülötte kialakított park pedig nyitott, közösségi találkozóhelyként szolgál majd a városlakóknak.

„Az új, Szent István király tiszteletére épülő templom egyszerre kíván a hit, az Úrban gyökerező önazonosság és a közösség szimbóluma lenni Dunaszerdahely városában”

– mondta Bozay Krisztián esperes-plébános a dunaszerdahelyi.sk-nak.

A november 29-i ünnepség mindenki számára nyitott: a helyszíni alapkőletételt követően a MOL Arénában tartják a szentmisét Orosch János érsek vezetésével. A plébánia és a Domus Sancti Stephani társulás szeretettel hív és vár mindenkit – hívőt, keresőt, érdeklődőt –, aki részese szeretne lenni ennek a történelmi pillanatnak, amikor Dunaszerdahely egy új, Szent István nevét viselő templommal gazdagodik, és ezzel együtt a reménnyel, hogy a hit és az összefogás képes új korszakot nyitni a város életében.

szd/Felvidék.ma/dunaszerdahelyi.sk