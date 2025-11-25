Mi, magyarok pontosan tudjuk, hogy a mi erőnk a közösségben van, csak akkor tudunk túllenni a kihívásokon és a nehézségeken, ha arra nem széthúzással, hanem összefogással válaszolunk – jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Lónyán.

Nacsa Lőrinc az orosz-ukrán háború elől menekülők emlékére létrehozott szobor avatásán hangsúlyozta, Matl Péter kárpátaljai szobrászművész anyát és gyermekét ábrázoló alkotása emléket állít annak az időszaknak, amikor a magyar-ukrán határ melletti települések egyként és teljes szívvel gondoskodtak a háború elől 2022 tavaszán ideérkező menekültekről.

Példaértékű volt az a munka, amit a térség, a települések, a civil szervezetek és az egyházak végeztek a menekültekért, másfelől

ez a szobor arra emlékeztet bennünket, hogy a háború borzalmai után mindig, minden oldalon vannak veszteségek

– fogalmazott az államtitkár.

Megjegyezte, az elmúlt évek békeerőfeszítései most már valamilyen módon egy irányba mutatnak.

Van már béketerv, van helyszíne a békecsúcsnak, vannak béketárgyalások, erőfeszítések a háttérben, de még mindig vannak háborúpárti tervek is, vannak újabb és újabb ötletek, hogy hogyan hosszabbítsák meg ezt háborút – hangoztatta.

„Mi innen Lónyáról is azt üzenjük azoknak, akik a háborúban gondolkodnak, hogy az emberek érdekében, az édesanyák érdekében a békére törekedjenek, a békét hangsúlyozzák és ne a háborút próbálják meghosszabbítani, hanem a békét próbálják elősegíteni minden erejükkel” – figyelmeztetett Nacsa Lőrinc.

Az államtitkár kifejtette, a szobor a gondoskodás fontosságának üzenetét közvetíti, azt, hogy

a legnehezebb helyzetben lévő nemzetrészről is gondoskodnak, a kárpátaljai magyarok pedig ezután számíthatnak a magyar kormányra, a határ melletti települések jó szándékára és a távolabb élő magyarokra.

A beszédeket követően Nacsa Lőrinc Tilki Attila térségi fideszes országgyűlési képviselővel leleplezte a szobrot, majd koszorúkat helyezett el a málenkij robot áldozatainak emlékművénél.

Az államtitkár a közeli Aranyosapátiban a Magyarországról elhurcolt politikai foglyok emléknapja alkalmából tartott ünnepségen és szoboravatón arról beszélt, ma annak a több százezer honfitársunknak állítunk emléket, akik a II. világháború végén ártatlanul, válogatás nélkül hurcoltak szovjet kényszermunkatáborokba.

Azokra emlékezünk – folytatta – , akiket nem bűn, nem ítélet, csupán egy embertelen rezsim önkényének parancsa ragadott el családjuktól és otthonuktól, akiknek egyetlen bűnük a nemzeti hovatartozásuk volt, az, hogy magyarok voltak.

Nacsa Lőrinc hangsúlyozta, ki kell mondanunk a szovjet rezsim bűneit „hangosan, egyértelműen”,

a béke mellett pedig még hangosabban és még egyértelműbben állást kell foglalni.

Felelősségünk is van, nem szabad engednünk, hogy a honfitársainkat, felmenőinket ért szenvedés feledésbe merüljön, nevük, történetük mindig ott legyen a közös emlékezetünkben – hangoztatta.

Hozzátette, a málenkij robot emléknapja sok más mellett arra is emlékeztet, hogy egy háborúban nincsenek győztesek, csak vesztesek vannak.

Egy háború csak szenvedést, nyomort, halált, valamint begyógyíthatatlan testi és lelki sebeket hagy maga után úgy nyolcvan évvel ezelőtt, mint ma is,

ezért a magyar kormány az ukrajnai háború első évétől kezdve azon az állásponton van, hogy mielőbb véget kell vetni a pusztításnak és a szenvedésnek – mondta, majd megerősítette, a kabinet a rombolás helyett továbbra is az építést, a fegyverek helyett pedig a segítségnyújtást támogatja.

Az eseményen Tilki Attila elmondta, a település is megszenvedte az 1944-ben a beregi falvakból elhurcolt 18 és 50 év közötti férfiak hiányát, a trauma ellenére utódaik három évvel ezelőtt egy emberként dolgoztak az ide érkező, hazájukat elhagyni kényszerülő emberek megsegítéséért.

A két politikus az eseményen átadta Matl Péter szobrászművész szobrásztáborában Szerhij Szpitnyev harkivi szobrászművész által alkotott, békét jelképező szobrát.

MTI/Felvidék.ma