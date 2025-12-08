Home Hitélet „A békéért szünet nélkül mondott imák meghallgatásra találnak”
Hitélet

„A békéért szünet nélkül mondott imák meghallgatásra találnak”

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Vatican Media

XIV. Leó pápa Szűz Mária közbenjárását kérte a szeplőtelen fogantatás ünnepén, hétfőn azért, hogy „a békéért szünet nélkül mondott imák” meghallgatásra találjanak. Az egyházfő ezen a napon a hagyomány szerint koszorút helyez el a római Spanyol-lépcsőnél, a Szűz Mária-kegyoszlopánál.

A pápa beszédet mondott hétfőn a déli Úrangyala-imádság után lakosztályának Szent Péter térre néző ablakából.

Még hétfőn reggel a hagyományt követve az oszlop tetejére a tűzoltóság emberei helyeztek el fehér virágkoszorút, a pápa az oszlop lábához tesz csokrot.

December 8. piros betűs ünnepnek számít Olaszországban: 1854-ben IX. Pius pápa ezen a napon hirdette ki a szeplőtelen fogantatásról szóló dogmát, egy évvel később pedig megáldotta és felszentelte a Spanyol térnél álló Szűz Mária-szobrot. XXIII. János 1958-ban fehér rózsacsokrot helyezett el a kegyoszlopnál, és azóta ez hagyománynak számít.

Tavaly decemberben Ferenc pápa is imádkozott a szobornál.

XIV. Leó első alkalommal vesz részt a szertartáson: gépkocsival a Vatikánból a Spanyol-lépcső felé menet áthalad a főváros központján, és találkozik a belváros kereskedőcéhének küldöttségével is.

Róma idegenforgalmi tanácsosa, Alessandro Onorato közölte, hogy az advent második vasárnapjával egybekötött december 8-i ünnepen csaknem egymillió turista volt a fővárosban, két százalékkal több, mint tavaly ugyanezen a napon.

Róma rendkívüli turistaforgalomra készül karácsonykor, amely a XIV. Leó pápa által vezetett első ilyen ünnep lesz, és egybeesik a jubileumi szentév lezárásával is.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Adventi ráhangoló a templomban

December 8. – A Szeplőtelen Fogantatás ünnepe

Emeljétek fel fejeteket a sejtetések világában

A Pátria rádió katolikus vallási műsorának előzetese

A Vatikáni Kertekben felavatták a Hétfájdalmú Szűz Máriát...

December 12-én veszünk végső búcsút dr. Erdélyi Géza püspöktől

Személyes tiszteletadás az Élet Urának dr. Erdélyi Gézáért

Fél évtized, az ima mezsgyéjén

Elhunyt Erdélyi Géza, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház...

Adventi készülődés a párkányi Szent Imre-plébánián

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma