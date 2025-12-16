Minden jel arra mutat, hogy az európai politikai elit most egészen biztosan nem érdekelt abban, hogy béke legyen Ukrajnában, ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ne tudják aláaknázni a diplomáciai rendezést – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Igazság órája című műsorban arról számolt be, hogy egyfajta „háborús fanatizmus” uralkodik most már Brüsszelben a liberális európai politikusok körében.

„A NATO múlt heti külügyminiszteri tanácsülésen gyakorlatilag a nyugat-európaiak, az északiak, a baltiak mind arról beszéltek, hogy ha esetleg béke lesz, akkor is hosszú távon ellenséges viszonyra kell berendezkednünk Oroszországgal. Tegnap pedig az EU külügyminiszteri tanácsülésén arról beszéltek, hogy még ha béke is lesz, akkor is arra kell berendezkedni, hogy mi finanszírozzuk Ukrajnát (…) az európai emberek pénzéből” – fejtette ki.

„Ez is azt mutatja, hogy

az európai politikai elit most egészen biztosan nem érdekelt abban, hogy béke legyen.

Ezért is figyelem aggodalommal az olyan eseményeket, amikor nem az amerikaiak meg az oroszok egyeztetnek egymással, hanem az európaiak próbálnak belematatni ebbe a folyamatba” – tette hozzá, az előző napi berlini tárgyalásokra, illetve a korábbi békeerőfeszítések kudarcára utalva.

„Abban reménykedem, hogy az amerikai-orosz tárgyalások ereje nagyobb lesz, mint az európaiak aláaknázási kísérletének ereje. Ezen múlik, hogy béke lehet-e. Ha az európaiak erősebben aknázzák alá a béke felé vezető utat, mint amilyen erősen mondjuk az amerikaiak megépítik, akkor baj van. Ha erősebben építik az amerikaiak a békéhez vezető utat, mint ahogy alá tudják aknázni az európaiak, akkor lehet béke” – vélekedett.

Szijjártó Péter ezután rámutatott, előző nap világossá vált Brüsszelben, hogy az európai uniós politikusok már a saját szabályaikat is simán átlépik annak érdekében, hogy a kontinenst háborúba tudják vinni.

„Gyakorlatilag fanatikus módon beszéltek arról, hogy az orosz befagyasztott vagyon terhére óriási összegeket kell küldenünk Ukrajnába.

Most a következőről van szó: 80 ezer milliárd forintot akarnak küldeni Ukrajnába, s ebből 46 ezer milliárd az ukrán hadsereg felfegyverzését és hadban tartását szolgálná” – tájékoztatott.

„Miközben a béketárgyalásokkal a diplomáciai megoldás egyre közelibbnek tűnik, addig az Európai Unió az orosz vagyon teljesen felesleges lenyúlásával gyakorlatilag a háború meghosszabbításának és még súlyosabbá válásának kockázatát idézi elő” – figyelmeztetett.

„Ez teljes mértékben ellentétes Magyarország nemzetbiztonsági érdekeivel. Világossá tettem tegnap is, hogy mi a magyar emberek pénzéből egyetlen fillért sem vagyunk hajlandók Ukrajnába költeni. Se az ukrán állam működtetésére, se a hadsereg felfegyverzésére, se a háborúra” – szögezte le.

Az európai politikatörténet egyik legordasabb hazugságának nevezte azt, hogy Ukrajna Európáért harcol.

„Nem, Ukrajna nem Európáért harcol, Ukrajna saját magáért harcol. Teszi ezt hősiesen egy nála sokkal nagyobb és sokkal erősebb hadsereggel rendelkező országgal szemben, teszi ezt adott esetben a várakozások fölött, de Ukrajna magáért harcol” – emelte ki.

„Ebből fakadóan nekünk semmifajta jogi vagy morális kötelezettségünk nincsen arra, hogy fegyvert, pénzt vagy katonát küldjünk ebbe a háborúba (…) Európa, a transzatlanti közösség meg tudja védeni magát, mert mienk az emberiség történelmének legeredményesebb, legerősebb, legnagyobb védelmi szövetsége, a NATO. Az véd meg minket, nem Ukrajna” – folytatta.

A miniszter végül arra is kitért, hogy a kormány Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtotta végre az ukrajnai menekültek támogatásával,

valamint azt is megjegyezte, hogy a szomszédos ország földgázimportjának 58 százaléka, villamosenergia-importjának pedig 44 százaléka hazánkból érkezik.

„Miközben az európaiak verik a mellüket, hogy ők mennyivel támogatják Ukrajnát, addig ahhoz, hogy az ukrán családok ne fagyjanak meg, az ukrán embereknek legyen villany, legyen otthon meleg víz, ahhoz Magyarország járul hozzá a legnagyobb mértékben” – hangsúlyozta.

mti/Felvidék.ma