Nádasdy Anna lett az év kerekesszékes vívója

Fotó: (Fotó: Facebook, World Abilitysport/Nemzeti Sport)

Nádasdy Anna lett a 2025-ös év kerekesszékes vívója a sportág nemzetközi szövetségénél, a World Abilitysportnál (WAS).

A WAS a közösségi oldalán azt írta, hogy a 20 éves magyar sportoló idén nagyszerű szezont produkált, és fiatal kora ellenére kivételes teljesítményt nyújtott.

Nádasdy Anna a magyar kerekesszékes vívás egyik legnagyobb tehetsége, U23-as világbajnok, idén megnyerte pályafutása első világkupa-aranyérmeit tőrben, kardban pedig harmadik lett a vb-n.

A jelöltekre a WAS oldalán lehetett szavazni.

mti/Felvidék.ma

