Tarczy-emléknapot tartottak a hetényi alapiskolában

A hetényi Tarczy Lajos Alapiskolában ebben az évben hálás szívvel emlékeztek arra, hogy 75 évvel ezelőtt a hetényi gyermekek visszakapták az anyanyelvükön való tanulás jogát. A gondviselés különös ajándékaként éppen erre a napra esett a XXV. Tarczy-emléknap megrendezése is, amely így kettős ünneppé vált az iskola közössége számára.

Ünnepi nyitány és rangos vendégek

Az emléknapi ünnepség nyitányaként az iskola felső tagozatos tanulói – Gábor Eszter pedagógus felkészítésével – népdalcsokrot adtak elő. A vendégeket Lelkes Ágnes igazgatóhelyettes köszöntötte.

Az ünnepségen jelen volt Sullivan Ferenc, a Rákóczi Szövetség kutatási és elemzési vezetője; az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetségének küldöttsége Petrasovics Anna alelnök vezetésével; továbbá Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének országos elnöke és Vörös Mária alelnök.

A vendégek között köszöntötték Fodor Attilát, a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatóját; Kiss Beátát, a Csemadok országos elnökét; Kocskovics Gabriellát, az oktatási tárca illetékes főtanácsosát; Berta Tündét, az Innovatív Oktatásért Intézet képviselőjét; valamint a Komáromi és Galántai Regionális Pedagógustámogató Központok vezetőit.

Külön öröm volt a testvériskola, a pápai Tarczy Lajos Általános Iskola küldöttségének jelenléte Venczel Csaba igazgató vezetésével. Az ünnepségen részt vett Hetény jelenlegi polgármestere, Magyari Ferenc, valamint elődei, a képviselő-testület, az iskolatanács és az SZMK vezetőségének tagjai is.

Meghívásukat elfogadták a helyi református és katolikus egyház képviselői, az iskola egykori igazgatója, Nagy Zoltán, valamint elődei – Nagy József, Szénássy Zoltán, Csintalan Miklós és Csintalan Elek – családtagjai. Jelen volt továbbá Kerekes Beáta, az Óvodapedagógusok Országos Társulásának elnöke, több környékbeli partnerintézmény képviselője, valamint számos Tarczy-díjas diák és iskolatámogató.

Az igazgató ünnepi gondolatai: múlt, jelen és jövő

Czibor Angelika, az iskola igazgatója ünnepi beszédében hangsúlyozta:

büszkék a hetényi és a szűkebb régió családjainak töretlen bizalmára, akik a magyar nyelvű oktatást választják gyermekeik számára. Mint elmondta, az anyanyelven megszerzett magas szintű tudás biztos alapot ad a felnövekvő nemzedékeknek – a felvidéki kisebbségi létben és a nagyvilágban egyaránt.

Felidézte, hogy a 2000-es év új fejezetet nyitott az iskola életében, amikor az intézmény felvette Tarczy Lajos nevét, és immár 25 éve igyekszik méltó módon őrizni szellemi örökségét.

Beszédében kitért arra is, hogy a 2025-ös évben a felvidéki magyar iskolák szakmai közösségeit három sorsdöntő kérdés foglalkoztatja:

– a tanügyi reform megvalósítása,

– az iskolahálózat optimalizálása és racionalizálása a demográfiai mutatók tükrében,

– valamint a minőségi oktató-nevelő munka fenntartása a gyors társadalmi változások közepette.

A jövőbe tekintve hangsúlyozta: a fennmaradás kulcsa a közösség erejében, a korszerű módszerek alkalmazásában, a magyar kultúrához és nemzethez való tartozás tudatos erősítésében rejlik. Az iskola célja, hogy diákjai élő közösség tagjaivá váljanak, erős kapcsolatokkal, biztos értékrenddel induljanak továbbtanulásuk és pályaválasztásuk útján.

Fekete Irén: „Ez az iskola élő, virágzó közösség”

Az ünnepségen Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke is köszöntőt mondott. Beszédében kettős ünnepről, kettős örömről és kettős felelősségről szólt, kiemelve, hogy a hetényi magyar iskola nem csupán intézmény, hanem élő, értékteremtő közösség.

Történelmi áttekintésében felidézte a korai egyházi tanítók munkáját, a pusztító tűzvészt, a háború utáni újrakezdést Papp Ernő igazgató vezetésével, valamint mindazokat a pedagógusokat, akik évtizedeken át szolgálták a közösséget. Hangsúlyozta: a Tarczy név Hetényen ma is irányt mutat, tartást ad.

Köszönetet mondott a pedagógusoknak áldozatos munkájukért, és további évtizedeket kívánt, amelyek során újabb nemzedékek léphetnek be bizalommal és reménnyel a hetényi magyar iskola kapuján.

Diákok műsora, hagyomány és közösség

A zenés–dalos–táncos–irodalmi műsorban az iskola egykori és jelenlegi diákjai léptek fel. A műsor második részében bemutatkoztak az új pedagógusok, majd sor került a kis elsősök avatására is. Az elsősök saját műsorral készültek, ezt követően a gyermekek és a felnőttek egyaránt megkapták az összetartozást jelképező tarczys nyakkendőt, amelyet az iskolai rendezvényeken viselhetnek majd.

A Gólyaláb színjátszó csoport – Kotiers Éva és Gábor Eszter vezetésével – bemutatta Arany János: Vörös Rébék című balladájának színpadi feldolgozását, amellyel a Duna Menti Tavaszon gyémánt sávos minősítést és különdíjat is nyertek.

Kiállítás és koszorúzás az emlékezés jegyében

A program az iskola udvarán versmondással és koszorúzással folytatódott, majd az épület folyosóján dokumentum- és fotókiállítás nyílt az intézmény 75 éves történetéről. A Felvidéki Értéktár és az iskola közös gyűjteményéből, valamint helyi lakosok fotóiból összeállított tárlat áprilisig látogatható, és párhuzamot von a világtörténelem eseményei és a „Tarczy” elmúlt háromnegyed évszázadának fontos pillanatai között.

Miriák Ferenc/Felvidék.ma