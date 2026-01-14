Home Itt és Most A legfőbb ügyész az Alkotmánybírósághoz fordult a Btk. módosítása miatt
Itt és Most

A legfőbb ügyész az Alkotmánybírósághoz fordult a Btk. módosítása miatt

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: Felvidék.ma archív)

Maroš Žilinka legfőbb ügyész szerdán az Alkotmánybírósághoz fordult a Btk. módosítása miatt. Beadványában a büntetőeljárási törvény módosításának megvizsgálását kéri, mely szerint nem használhatók fel a hatóságokkal együttműködő gyanúsítottaktól szerzett bizonyítékok. A döntés megszületéséig a módosítás hatályának felfüggesztését kérte. Žilinka erről a közösségi médiában tájékoztatott.

A Btk. módosításáról gyorsított eljárásban tárgyalt a parlament. A kisebb értékű lopásoknál újra bevezette a „háromszor és elég” elvét. A választási kampány meghiúsításának bűncselekményébe bekerült az „idegen hatalom” általi beavatkozás.

Emellett bűncselekménynek minősül „a második világháború utáni szlovákiai viszonyokat rendező dokumentumok tagadása vagy megkérdőjelezése”. Módosult a vádalku, vagyis a hatóságokkal együttműködő gyanúsítottak vagy elítéltek, az úgynevezett vezeklő tanúk intézménye is.

Boris Susko (Smer-SD) igazságügyi miniszter szerint

a Btk. és a büntetőeljárási törvény vezeklő tanúkat érintő módosítása nem hoz forradalmi változásokat, hanem a józan észt és a jog logikáját követi, az igazságszolgáltatás alapjain nem változtat.

Az ellenzéki pártok szerint a törvénymódosítás a „maffiának” segít, és büntetlenséget biztosít a súlyos bűncselekmények elkövetőinek.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A Fico-kabinet minden hónapra tervez egy kihelyezett kormányülést

Elkezdődött a szlovák kormányfő elleni merényletet helyeslő nyugdíjas...

„Minden magyar – éljen bárhol a világban –...

„Nagy megállapodás” az alapiskolai hálózat átalakításáról

Ismét felmentették Štefan Harabint az orosz agresszió pártolásának...

Szerdáig országszerte figyelmeztetés van érvényben a jegesedés miatt

Újévi díszebéden látta vendégül a korábbi államfőket Peter...

Bocsánatot kell kérnie és 90 ezer euró kártérítést...

Jeges járdák, rejtett veszélyek

Növekvő ügyteher az Alkotmánybíróságon

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma