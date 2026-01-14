Orbán Viktor: mi nemet mondunk a brüsszeli háborús tervre

Magyarország számára több mint 9 milliárd dolláros sarcot jelentene annak a 800 milliárd dollárnak az előteremtése, amelyet Ukrajna követel a következő 10 évre az európaiaktól – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Facebookon.

„800 milliárd dollár nem a fán terem meg. Ennyit követelnek az ukránok a következő 10 évre, tőlünk, európaiaktól. Magyarország számára ez több mint 9 milliárd dolláros sarcot jelentene” – közölte a kormányfő.

„És hogy mindezt honnan kellene Brüsszel szerint előteremteni? A teljesség igénye nélkül: elvennék a 13. és 14. havi nyugdíjat, az otthonteremtési támogatásokat, a csok-ot, a rezsicsökkentést, az egykulcsos jövedelemadót, a munkáshitelt, az édesanyáknak, a fiataloknak, illetve a családoknak járó adókedvezményeket. A sort hosszan folytathatnám”

– írta Orbán Viktor.

Arról, hogy hol van mindez leírva, kifejtette: ott van feketén-fehéren az európai szemeszterben, az országspecifikus ajánlásokban és a kötelezettségszegési eljárásokban.

„Nehéz olvasmány, ezért az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma egy jelentésben összegezte a brüsszeli követeléseket. Precízen, pontosan, oldalszámokkal ellátva” – fogalmazott, közölve: a jelentést szerdán nyilvánosságra is hozták, a szöveg ezen a linken elérhető.

„Április 12-én erről kell majd dönteni. Egy biztos: mi nemet mondunk a brüsszeli háborús tervre” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

MTI/Felvidék.ma