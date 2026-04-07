Súlyos nemzetközi kihívások várnak ránk

Fico megemlékezik a fasizmus elleni harcról Pozsonyban, Dachauban és Moszkvában. A miniszterelnök egyúttal kijelentette, hogy a jelenlegi választási ciklus végéig Szlovákiára rendkívül súlyos nemzetközi kihívások várnak.

A Szlovák Köztársaság miniszterelnöke, Robert Fico (Smer-SD) a következő napokban és hetekben megemlékezik a fasizmus áldozatairól és azokról, akik a második világháború idején harcoltak ellene.

Ezt szerdán, április 8-án a pozsonyi Slavínon teszi meg, később a németországi dachaui koncentrációs táborban, majd május 9-én, a győzelem napján Moszkvában. Júniusban a normandiai második front megnyitásáról is megemlékezik. A miniszterelnök mindezt egy közösségi oldalon közzétett videóban jelentette be.

„Ezek jó alkalmak arra, hogy tovább vigyük annak gondolatát, miként lehet megerősíteni a béke védelmét ezekben a nehéz, háborús időkben” – véli Fico.

A miniszterelnök egyúttal kijelentette, hogy a jelenlegi választási ciklus végéig Szlovákiára rendkívül súlyos nemzetközi kihívások várnak. Úgy véli, hogy

„az Ukrajna szándékos káros lépéseiből és az Egyesült Államok és Izrael értelmetlen Irán elleni háborújából” jelenleg leginkább Oroszország profitál az energiaárak emelkedése révén.

Szerinte az Egyesült Államok elveszíti az ellenőrzést az iráni háború felett, miközben az olaj- és gázhelyzet tovább romlik. Állítása szerint azok az országok lesznek sikeresebbek, amelyek legalább részben belsőleg megerősödtek.

„A szlovák kormány a Slovnaft finomítóval együttműködve mindent megtesz azért, hogy az üzemanyagárak emelkedése ellenére Szlovákia továbbra is az EU-tagállamok alsó felében maradjon az árakat tekintve. Magyarországgal és más országokkal együtt küzdünk a Barátság kőolajvezeték újbóli működéséért, és próbáljuk felnyitni az Európai Bizottság szemét, amely szó szerint világrekordokat dönt a tehetetlenség és az ideológiai elfogultság terén” – mondta a szlovák kormányfő.

Fico bírálta az ellenzéket is, amiért szerinte nem segíti a szlovák kormányt ezekben a „nehéz időkben”. Úgy véli, az ellenzéki pártok nem kínálnak megoldásokat, és hazudnak az üzemanyagárakról.

„A 2027-es választások Szlovákiában nem a kormányváltásról fognak szólni. Arról szólnak majd, hogy Szlovákia olyan ország marad-e, ahol szabadon lehet más véleményt megfogalmazni, hogy szuverén ország leszünk-e, vagy az Európai Bizottság uszályába kerülünk, illetve hogy a szlovák nemzeti érdekek előnyt élveznek-e más országok – különösen Ukrajna – érdekeivel szemben” – fogalmazott a miniszterelnök.

tasr/Felvidék.ma