A december 11-től keddig rendezett első szakaszban több mint félmilliárd jegyigénylés érkezett a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséghez (FIFA) a nyári világbajnokság kapcsán.

A FIFA közleményéből kiderül, hogy a legtöbben a házigazda országokból, az Egyesült Államokból, Mexikóból és Kanadából regisztráltak, de Németországból, Angliából, Brazíliából, Spanyolországból, Portugáliából, Argentínából és Kolumbiából is jelentős volt az érdeklődés.

A legnépszerűbb találkozó a június 27-én, Miamiban sorra kerülő Kolumbia–Portugália mérkőzés volt, és mind a 211 FIFA-tagországból érkezett regisztráció.

„Félmilliárd jegyigénylés bő egy hónap alatt több, mint csupán kereslet – ez egy globális állásfoglalás. A FIFA nevében szeretnék köszönetet mondani és gratulálni minden futballrajongónak ezért a rendkívüli reakcióért” – mondta Gianni Infantino, a FIFA elnöke arra utalva, hogy a szervezetet korábban sok kritika érte a magas jegyárak miatt.

A jelentkezésekről sorsolás dönt, az érintettek február 5. után várhatják az értesítést arról, hogy szerencsével jártak-e. A következő jegyértékesítési szakasz egészen a torna végéig tart majd.

Az idei világbajnokságot június 11. és július 19. között rendezik, a 104 mérkőzést 16 stadionban bonyolítják le.

