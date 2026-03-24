Hancko lett az év labdarúgója Szlovákiában 2025-ben

A szlovákiai labdarúgás legjobbjait díjazó hagyományos ankéton először nyerte el az Év futballistája címet Dávid Hancko. A Szlovák Labdarúgó Szövetség (SFZ) által szervezett szavazáson a védő megelőzte Stanislav Lobotkát és Milan Škriniart.

A díjátadó gálát 2026. március 23-án rendezték meg Pozsonyban.

Hancko pályafutásának csúcsa

A 28 éves Hancko összesen 664 ponttal végzett az első helyen, mindössze nyolc ponttal megelőzve Lobotkát. A díjat a rekordot jelentő nyolcszoros győztes, Marek Hamšík adta át.

A játékos a díjátadón kiemelte:

„Erről korábban nem is álmodtam. Fiatalon nem nyertem egyéni díjakat, ezért ez hatalmas siker számomra.”

Hangsúlyozta, hogy karrierjében a céltudatosság és a kemény munka játszotta a legfontosabb szerepet.

A legjobb tíz között hét játékos megőrizte helyét az előző évhez képest, míg például Dominik Greif hét év után tért vissza az élmezőnybe.

Leo Sauer történelmet írt az U21-esek között

A 21 éven aluliak számára kiírt Cena Petra Dubovského díjat ismét Leo Sauer nyerte el, immár harmadszor egymás után. Ezzel ő lett az első játékos, aki háromszor hódította el ezt az elismerést.

A Feyenoord Rotterdam támadója mögött Nino Marcelli és testvére, Mario Sauer végzett.

Sauer a díjat szüleinek ajánlotta, akik végigkísérték őt és testvérét a futballpályán.

Kettős győzelem az edzők között

Az év edzője kategóriában holtverseny alakult ki: a szlovák válogatott szövetségi kapitánya, Francesco Calzona és a ŠK Slovan Bratislava vezetőedzője, Vladimír Weiss st. egyaránt 99 pontot szerzett.

Calzona először nyerte meg a díjat, és kiemelte: célja, hogy a válogatott 16 év után ismét kijusson a világbajnokságra. Weiss számára ez már a nyolcadik elsőség, sorozatban a hatodik.

Mikolajová ismét a legjobb női játékos

A női kategóriában Mária Mikolajová megvédte címét, és pályafutása során harmadszor lett az év labdarúgója. Mögötte Martina Šurnovská és Diana Bartovičová végzett.

A középpályás kulcsszerepet játszott abban, hogy a szlovák válogatott feljutott a Nemzetek Ligája B-divíziójába.

Különdíjak és elismerések

A szurkolói díjat ismét Hancko és Tamara Morávková kapta. Érdekesség, hogy az ankét történetében először fordult elő, hogy ugyanazok a győztesek diadalmaskodtak, mint az előző két évben.

A szlovák futball Hírességek Csarnokába posztumusz bekerült többek között Dušan Galis, Vladimír Hrivnák és Jozef Marko, az 1976-os Európa-bajnok csapat tagjai.

A szavazás háttere

A végeredmény a média képviselőinek, valamint a Szlovák Futballakadémia (SFA) tagjainak szavazatai alapján alakult ki. Az akadémia a szlovák labdarúgás egykori kiválóságait, szakembereit és edzőit tömöríti.

Az év játékosa – dobogósok

Dávid Hancko – 664 pont Stanislav Lobotka – 656 pont Milan Škriniar – 481 pont

Az idei eredmény új fejezetet nyitott a szlovák labdarúgásban: Hancko első sikere egy új generáció megerősödését is jelzi a nemzeti csapatban.