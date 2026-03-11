Ahol fontos az örömteli mozgás

Az iskolaév elején három csoporttal Ipolyságon is elindult a Matej Tóth olimpiai bajnok atléta, gyorsgyalogló neve által fémjelzett sportakadémia. A heti rendszerességű foglalkozások mellett az O2 Matej Tóth Sportakadémia március 11-én tartott a nagyközönség számára bemutató foglalkozást.

Az O2 Matej Tóth Sportakadémia október elején indította el öt szakavatott edzővel a foglalkozásokat az ipolysági tanintézmények tornatermében. A Ladislav Ballek Alapiskola tornatermében a már sportakadémiára járó gyermekek szülei mellett jó pár érdeklődő is jelen volt.

Mint a megnyitón Nagy Tímea, Ipolyság alpolgármestere, a sportakadémia egyik ipolysági edzője kifejtette: Ipolyság városával közösen indították el a sporttevékenységet.

Az egyes csoportokban heti egyszer, illetve kétszeri alkalommal tartanak egyórás edzéseket.

Az óvodásoknál két csoportban, egy magyar és egy szlovák csoportban folyik a foglalkozás. Ezekbe a csoportokba öt- és hatéves korú gyerkőcök járnak. Az alapiskolások számára egy csoport nyílt, ebbe a harmadik és negyedik osztályos tanulók járnak.

Az egyes edzések meghatározott, módszertanilag előre kidolgozott program szerint zajlanak. Az edzések az általános mozgáskészség fejlesztésére irányulnak – hangzott el a bemutatón. Az akadémia beindítása előtt ipolysági edzők egy képzésen vettek részt Trencsényben.

Matej Tóth elmondta: a sportakadémia célja az örömteli mozgásra való nevelés, ezzel alakítva ki kicsi kortól az egészséges életmód iránti igényt.

A sportakadémia módszertana magába foglalja az általános sportfelkészülést a fizioterápia alapjaival kombinálva – hangzott el a bemutatón.

A program a legfontosabb mozgáskészségek fejlesztésére épít, mint a koordináció, gyorsaság, ügyesség, egyensúly, állóképesség. A foglalkozások játékos formában valósulnak meg.

A programot szlovákiai szakemberek, gyógytornászok, edzők, gyermekpszichológusok dolgozták ki. Az edzések igazodnak a tanévhez. A foglalkozások hétköznap délutánonként zajlanak az egyes tanintézmények tornatermeiben.

Elsőként az óvodás csoportok mutatkoztak be ügyességi játékokkal, miközben nem feledkeztek el a levezetésről sem. Az alapiskolás csapat ugyanúgy bemutatta a foglalkozásaik alapjait.

Mint megtudtuk, az egyes csoportokban még van pár szabad hely. S a következő iskolaévben újra szeretnék indítani a csoportokat. A heti rendszerességű foglalkozások nem csupán a fejlődő szervezet fizikai állapotán segítenek, mindezek mellett a gyerekek megtanulnak csoportban gondolkozni, erősítik az önbizalmat, s a közösségi szellem megléte sem elhanyagolható.

Pásztor Péter/Felvidék.ma