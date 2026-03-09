Tizenöt éves a gútai Contendo Brazil Jiu Jitsu Klub

Világranglista 2. hely, érmek, helyezések, szemináriumok sokasága, egy szuper közösség – 15 éves a gútai Contendo Brazil Jiu Jitsu egyesület.

Hogyan lesz néhány mozgást és harcművészetet kedvelő fiatalból klubalapító, vagy akár országos bajnok. Tizenötödik születésnapját ünnepli a gútai Contendo Brazil Jiu Jitsu Klub, ez az ő mesébe illő történetük.

Amikor 2011-ben pár gútai srác összejárt kötetlenül bunyózgatni Kiss Tibor sensei (Taiyo Karate Klub) felügyelete alatt, egyikük fejében sem fordult meg, hogy akár országosan is ismert, és elismert sportegyesület lesz belőlük. Nem voltak versenyambícióik, pusztán a sport és a mozgás szeretete hajtotta őket. Egy alkalommal Farkas Péter kempo- és kyokushin karatebajnok, az egyik első felvidéki ketrecharcos tartott edzést nekik, ami mérföldkőnek bizonyult.

„Ekkor ismertük meg az MMA-t, a kevert harcművészetet. A közös edzések egyre sűrűsödtek, majd azt vettük észre, hogy egyre többen vagyunk és már nem csak Gútáról”

– emlékezett vissza Forgács Attila, aki elmondta, hogy Kiss Tibor mester látva az irányváltást, az igényeket. háttérbe húzódott, majd a legaktívabb tanítványok; Raffai Barna, Szalai Árpád, illetve az új edző, Farkas Péter megalapították a CONTENDO MMA CLUB-ot.

A grapplingben való elmélyülés, az első földharc versenyek, az első MMA meccsek, találkozás Végh Attilával, Buchinger Ivánnal, Andrzej Shark Sárközivel egyre inkább összekovácsolták a csapatot. Később a számos harcművészetben járatos érsekújvári senseit, Bilišič Tamást kérték fel technikai supervisor-nak (szakmai igazgató). Innen kezdve szorosan összeforrt a contendosok sorsa a Genkikan és Bilišič dojoval, ahonnan olyan nevek kerültek ki, mint az első szlovák UFC harcos, Ľudovít „Lajos” Klein, Král Nikolas profi BJJ versenyző és egy sor MMA-s és pusztakezes harcos fenegyerek.

A növekedés új helyszínt igényelt, így a Taiyo dojojából a nagy múltú helyi dzsúdóklubba tette át székhelyét az egyesület.

A város dzsúdósaival közös edzések is voltak, így kezdődött a közös munka az ígéretes fiatal judokával, Román Sándorral. Nem sokkal később az MMA-tól a Contendo a Bilišič mester tervéhez csatlakozott, azaz a tradicionális Brazil Jiu Jitsu-t választotta első számú iránynak.

Fel is vették a kapcsolatot a jitsuban jó nevű Ribeiro fivérekkel (Xande & Saulo Ribeiro) és megtörtént az első találkozás a müncheni Johannes Wieth klubjában. Azóta a Contendo Klub falain belül a gi-ben (tradicionális keleti küzdőöltözék, hétköznapi nyelven karateruha) történő edzésre és technikákra helyeződött át a hangsúly. A fejlődés megállíthatatlan, egyre több mind képzettebb versenyző, sőt a gútai edzések már Román Sándor, Tóth Péter, Szalai Árpád és Forgács Attila vezetésével történtek.

A Covid-korszak után új erőre kapott a klub és azóta aranykorát éli. Rendszeres nyitott küzdelmi napok, szemináriumok, csapatépítők mentén egy nagy, pozitív kisugárzású, szeretetteljes közösség épült ki,

saját nevelésű versenyző generációval, rekord taglétszámmal, széleskörű kapcsolati hálóval. Az Érsekújvár–Gúta–Komárom háromszög, vagyis a Bilischich-Contendo-Wolf Fight Club testvérklubokkal együtt formálják a régió küzdősportközösségének jövőjét.

A Contedo BJJ edzéseit jelenleg Román Sanyi vezeti, akinek szakmai felkészültsége, versenyzői múltja és jelene (2025 végén a 2. volt a világranglistán) garantálja a magas szintű oktatást.

„Talán az a legfontosabb, hogy mindig számíthattunk egymásra, a Gútai Judo Klubra, Gúta városára, a Gutte vállalatra, Raffai Barnira. Köszönet mindenkinek, aki velünk tartott az úton, akikkel formáltuk egymást a szőnyegen. Köszönet Kiss Tibinek!”

– fejezte ki háláját Forgács Attila.

A cél az út!

Sajtóközlemény/Felvidék.ma