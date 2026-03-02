A selyés diákoknak a környezetvédelem is szívügyük

Február 27-én, pénteken három selyés csapatunk vett részt a Curie Környezetvédelmi Emlékverseny szlovákiai területi döntőjén, amely a komáromi Selye János Egyetem Biológia Tanszékén került megrendezésre.

Három levelezős fordulót követően három csapatunk jutott be a területi döntőbe, ahol Szlovákia 10-10 legjobb csapata között versenyezhettünk két különböző kategóriában:

9–10. évfolyam: Térképesztők – Papp Gréta, Icso Boglárka, Demeter Shea Alexa, mindhárman a II. C osztály diákjai; Bicskások – Balkó Norbert, Újj Dávid, Kovács Áron, mindhárman a II. D osztályból;

11–12. évfolyam: Galaxis őrzői – Marikovec Dóra (IV. C), Kajtor Kyra (II. B), Mácsai Emma (III. C).

Felkészítő tanárunk Kovács Zsuzsanna tanárnő volt.

A Térképesztők csapata a 7. helyen végzett, őket követte a Bicskások csapata a 8. helyen Szlovákia legjobbjai között.

A Galaxis őrzői csapat – egy kicsivel lecsúszva az 1. helyről – a dobogón végzett, 2. helyezést értek el.

Nagyon szép eredmény ez mindhárom csapattól ebben a rendkívül összetett, több tantárgyat felölelő versenyben. Büszkék vagyunk mindannyiunk sikerére.

A Térképesztők csapatában mindenki először vett részt a versenyen. Mi nagyon pozitív élményekkel távoztunk a versenyről. A kísérleti rész volt a kedvencünk, amit sikeresen meg is oldottunk. Jól éreztük magunkat a versenyen, és ajánljuk azoknak, akiket érdekel a földrajz és a természetvédelem, illetve szívesen dolgoznak csapatban.

Demeter Shea Alexa, II. C

SJG/Felvidék.ma