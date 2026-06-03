Közösségépítő háttéremberek elismerése

A Szövetség a Közös Célokért társulás 2021-ben hozta létre a Pogány Erzsébet-díjat, hogy emléket állítson egykori igazgatójának. A díj célja azoknak a felvidéki magyar közösségért dolgozó személyeknek a méltó elismerése, akik csendes, kitartó munkával, gyakran a háttérben járulnak hozzá a közösség építéséhez.

Pogány Erzsébet egész életében a közösség szolgálatát tartotta szem előtt. Munkatársai és környezete egy céltudatos, rendkívül kitartó és alázatos közösségszervezőként ismerték és szerették, aki mindig a háttérben dolgozva kereste a lehetőségeket a felvidéki magyarság megerősítésére. Új ötleteivel, önzetlen támogatásával jelentősen gazdagította a közös munkát.

E szellemben a Pogány Erzsébet-díj olyan személyeket kíván elismerni, akik legalább tíz éve aktívan részt vesznek a felvidéki civil életben, és példaértékű, közösséget építő tevékenységet folytatnak – jellemzően a reflektorfénytől távol.

A díjra olyan jelölteket várnak, akik kiemelkedő szervezőkészséggel, kitartással és alázattal szolgálják a felvidéki magyar közösséget.

A díjazottról a Szövetség a Közös Célokért társulás héttagú kuratóriuma dönt, amelynek tagjai: Fekete Irén (elnök), Hideghéthy Andrea (titkár), Pogány Tibor, Csémi Szilárd, Mézes Rudolf, Kiss Beáta és Ladányi Lajos.

Jelölési határidő: 2026. június 3. és 2026. augusztus 24. között lehet jelöléseket benyújtani.

A jelöléseket kizárólag a SZAKC tagszervezetein keresztül, a hivatalos űrlapon lehet leadni. Magánszemélyek közvetlenül nem jelölhetnek, azonban javaslatukat eljuttathatják legalább egy SZAKC-tagszervezethez.

További információkért a pozsony@szakc.sk e-mail címre lehet írni. A SZAKC tagszervezeteinek listája awww.szakc.sk honlapon található.

A díjátadót 2026 november elején rendezzük meg, egy ünnepélyes gálaest keretében, kulturális műsorral egybekötve.

A díjat eddig öt alkalommal adták át. Az első évben, 2021-ben Gál Piroska vehette át, posztumusz elismerésben részesült Tóth Klára. 2022-ben Takács Zsuzsanna, 2023-ban Győri Margit kapta a díjat, míg posztumusz Laczkó Lajosnak ítélték oda. 2024-ben Reiter Krisztina, 2025-ben pedig Szanyi Mária részesült az elismerésben.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma