Erősödik Komárom turisztikai vonzereje

A komáromi TDM turisztikai irodában tartottak ma sajtótájékoztatót a város és a régió turizmusában elért eredményekről, a tervezett fejlesztésekről, valamint a megújuló online felületekről. A tájékoztatón Keszegh Béla polgármester, Duka Gábor, a Dunamente TDM igazgatója, valamint Szénássy Tímea, a kerületi TDM munkatársa és a helyi iroda koordinátora ismertette az elmúlt időszak eredményeit.

Duka Gábor hangsúlyozta, hogy a turizmus ott tud igazán jól működni, ahol a város teljes mellszélességgel a turisztikai szervezetek mögé áll. Komárom esetében ez megvalósult, a Dunamente TDM pedig egyre szélesebb regionális együttműködésre épít. A szervezet az elmúlt időszakban több településsel is bővült, és sikeres pályázatokkal is támogatni tudják a térség turisztikai fejlesztéseit.

Keszegh Béla polgármester arra is rámutatott, hogy Nyitra megye különleges adottságokkal rendelkezik: itt található az egyik legtöbb termálvízforrás és termálfürdő, ennek ellenére a megye a turisztikai mutatók alapján Kassa megyével együtt az országos mezőny végén foglal helyet. Mint fogalmazott, éppen ezért lenne fontos, hogy a megye erőteljesebben karolja fel a turizmust, hiszen az nem egy-egy település, hanem a teljes régió közös ügye.

A komáromi információs központ 2025 májusában újult meg teljesen, azóta új csapat dolgozik az irodában. Meghosszabbították a nyitvatartást, és jelentősen bővítették a kínálatot is – jegyezte meg. Az iroda ma már nemcsak információs pontként működik, hanem a helyi és regionális termelők, kézművesek bemutatkozási és értékesítési felületeként is. A látogatók egy helyen találhatják meg a térség jellegzetes termékeit, ajándéktárgyait, kézműves portékáit, helyi borait, söreit és gasztronómiai különlegességeit.

A tájékoztatón elhangzott, hogy a cél az volt: aki betér az irodába, ne csak prospektust vagy útbaigazítást kapjon, hanem kézzelfogható élményt is vigyen magával a régióból. A kínálat ezért tudatosan a helyi termelőkre és alkotókra épül. Az ajándékcsomagok összeállításával, a komáromi és környékbeli termékek népszerűsítésével az iroda közvetlenül is hozzájárul ahhoz, hogy a turizmus bevételt és láthatóságot teremtsen a térség szereplőinek.

Szénássy Tímea rámutatott, hogy az eredmények a számokban is megmutatkoznak. Míg 2024-ben 1431 látogató kereste fel az irodát, 2025-ben már 5635-en tértek be. Az idei év első öt hónapjában is jelentős növekedést mértek: 2025 januárja és májusa között 778 látogatójuk volt, 2026 azonos időszakában viszont már 1515. A legerősebb hónapok hagyományosan július és augusztus, így a TDM újabb rekordévre számít.

Az eladások szintén látványosan emelkedtek. A forgalom 2024-ben 7031 euró volt, 2025-ben már 25 668 euróra nőtt. Az idei év első öt hónapjában 5734 eurós eladást értek el, szemben a tavalyi azonos időszak 2456 eurójával. A növekedés nemcsak az iroda forgalmát jelzi, hanem a helyi termelők és regionális termékek iránti érdeklődést is.

A tájékoztatón beszéltek a megújult weboldalról is, amely a www.visitdanube.eu címen érhető el. A felület felhasználóbarátabb lett, több információval segíti a Komáromba és a Dunamente régióba érkező turistákat.

Külön figyelmet kapott a Jókai-emlékévhez kapcsolódó új digitális fejlesztés, a Jókai-séta webapplikáció. A jokai.app címen elérhető alkalmazás a korábban elkészült térképes séta digitális változata. A játékos városi séta 19 állomáson vezeti végig az érdeklődőket Komárom belvárosában, a Jókai Mór-emlékhelyekhez és regényeinek helyszíneihez kapcsolódva.

A séta 3,5 kilométer hosszú, nagyjából 1 óra 15 perc alatt teljesíthető – erről már Szabó Csekei Tímea beszélt. A felhasználók vezetett útvonalon vagy szabadon választott állomásokkal is bejárhatják a várost. Egyes helyszíneken feladatok, kvízek és játékos kihívások várják a résztvevőket, a sikeres teljesítés után pedig digitális elismerést is kaphatnak, magyarázta.

Keszegh Béla a jövőbeni tervekről szólva elmondta, a Jókai-séta csak az első lépés: további tematikus séták készülnek Komárom templomairól, híres személyiségeiről és más helyi értékekről. Dolgoznak egy digitális tananyagon is, amelyet a helyi iskolákban is használni lehet majd.

Mint mondta, a város további turisztikai fejlesztései között szerepel az erődben készülő retro PC-múzeum is. A projekt állami támogatással valósul meg, és várhatóan augusztus elejétől lesz látogatható. A cél olyan attrakció kialakítása, amely egyszerre szólítja meg a gyerekeket és a nosztalgiázó felnőtteket.

A sajtótájékoztatón elhangzott, Komárom turizmusa az elmúlt időszakban több területen is előrelépett. Az iroda látogatottsága nő, a regionális termékek forgalma erősödik, az online felületek megújulnak, és egyre több olyan fejlesztés készül, amely a várost nemcsak történelmi, hanem élményszerű turisztikai célpontként is láthatóbbá teszi.

Szalai Erika/Felvidék.ma