Szentmise Szent László király ünnepe alkalmából Léván

Szent László királyunk ünnepe alkalmából június 28-án, a lévai Szent Mihály arkangyal-plébániatemplomban bemutatott vasárnap délelőtti magyar nyelvű szentmise keretében tisztelegtek szent lovagkirályunk előtt a lévai magyar hívek.

A szentmise kezdetén, mely a Lévai Szent László Kör elhunyt és élő tagjaiért lett bemutatva a „Zeng a harang hívó szóra” kezdetű egyházi énekünk dallamaira a Lévai Szent László Kör nemrég elkészült zarándokkeresztjét követően Péter Ottó a lévai magyar hívek lelkiatyja Szent László és Szent István csontereklyéivel a templom főbejáratán vonult be az Isten házába.

Őt a Lévai Szent László Kör zászlaja és elnöksége három tagja, valamint a szentmise asszisztenciája követett. Ottó atya az ereklyét a miseasztal előtti kivilágított új ereklyetartóba helyezte.

Ottó atya szép szentbeszédében a tegnapi Szent László ünnepet az aznapi evangéliumi részlet (Mt 10,37-42) gondolatiságával mesteri módon kapcsolta össze. Többek között rámutatott, hogy Szent László királyunk – még 900 év távlatából is – azért ünnepelt szentünk, mert nála Isten állt az első helyen, mely minden gyümölcsöző emberi kapcsolat alapja. Továbbá életét nem az uralkodás, hanem országa minden népéért vállalt szolgálat hatotta át.

Országát nem karddal, hanem hittel építette. S ez a hit adta meg életében azt a befogadást, amivel szívébe zárta az Urat és országa minden népét. Ő a hitet és az igazságosságot nem választotta el, ezzel is támogatva, védelmezve a szegényeket, az elesetteket, ami által országában igazságosság, rend és nyugalom honolt.

Ottó atya továbbá rámutatott, hogy a keresztény ember akkor találja meg igazán önmagát, ha másokat kezd szolgálni. Szent László királyunk egész országa szeretetteljes vezetésével és védelmével szolgált másokat. Mi nem kapunk ilyen nagy feladatokat mint Szent László, de a családban, munkahelyeinken, közösségeikben elvégzett kis feladatainkkal mi is ezt a szolgálatot végezzük, s a legfontosabb az, hogy azt szeretettel tegyük! – zárta tartalmas szentbeszédét Ottó atya.

Az ünnepélyes áldás előtt felcsendült Pintér Zoltán papköltő és Wurczer Péter operaénekes közös szerzeménye a Lévai Szent László Kör Himnusza. Majd Ivkovič Krisztina mondott köszönetet a kör lelki, szellemi és anyagi támogatásáért és előimádkozva mondta el a hívekkel együtt a kör imáját.

A szentmise végén Ottó atya a Jóisten áldását kérte a Lévai Szent László Kör élő és elhunyt tagjaira valamint a lévai magyar közösséget szolgáló további tevékenységére is, majd a Magyar Himnusz csendült fel.

Ezt követően került sor az ereklyeérintgetésre. Ottó atyát és az asszisztenciát követve a hívek hosszú sorban türelmesen vártak, hogy az ereklyék előtt tisztelegjenek, majd azok megérintésével Szent István és Szent László királyok ereklyéiből kisugárzó erőben részesedjenek. Eközben Wurczer Péter operaénekes vezetésével templomi kórusunk és az ereklyeérintgetésre váró hívek szebbnél-szebb Szent László királyunkat dicsőítő énekétől zengett a lévai plébániatemplom.

Felcsendültek: „László királyunk emlékét buzgón ünnepeljük”, „Dicsérjük az Istent nagy szentjében”, Szent László király, Istennek szolgája kezdetű legrégibb Szent László népének, „Szent László himnusza 1192-ből” és a „Szent László, Isten szolgája” című gyönyörű Szent László királyunkat dicsőítő egyházi énekeink.

Akik aznap részesei voltak ennek az ünnepi szentmisének Szent László királyunktól megerősödve tértek haza otthonaikba, s ezzel a lelki többleterővel futnak neki a következő hét, hetek napi kihívásainak.

Müller Péter/Felvidék.ma