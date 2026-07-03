Ne erőltessék rá a Csallóközre a szélerőműparkokat!

A Csallóközbe tervezett szélerőműparkok ellen tiltakozva tartottak közös sajtótájékoztatót csütörtökön Alistálon, a katolikus templomnál. A találkozón Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke, Berecz Oszkár, Albár polgármestere, valamint Horváth Tamás, Alistál polgármestere, a Dunamente Helyi Akciócsoport elnöke ismertette álláspontját. A sajtótájékoztatón jelen voltak több érintett, illetve környékbeli település polgármesterei is, köztük Vajka, Albár, Bögellő, Patas, Padány, Lúcs, Dercsika, Pódafa, Ekecs és Medve képviselői.

A felszólalók egyértelműen elutasították, hogy a Gazdasági Minisztérium úgynevezett akcelerációs zónákat jelöljön ki a Csallóközben szélerőművek telepítésére. A sajtótájékoztatón elhangzott:

Nagyszombat megye és az érintett önkormányzatok azt kérik a minisztériumtól, hogy vegye ki az előterjesztett anyagból a Várkony–Alistál, valamint az Ekecs–Nemesócsa térségét érintő zónákat.

Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke (Magyar Szövetség) hangsúlyozta, a megye álláspontja egyértelmű: nem támogatják, hogy ezekben a térségekben szélerőművek épüljenek. Érvelése szerint Csallóközben található Szlovákia egyik legjelentősebb stratégiai ivóvízkészlete, amelyet az ilyen jellegű beruházások veszélyeztethetnének. Mint mondta, ez különösen a Várkony–Alistál térséget érinti, míg az Ekecs–Nemesócsa vonalon geotermikus víz és geotermikus energia védelme is felmerül.

Berényi szerint a tervezett szélerőművek a mezőgazdasági területeket és a csallóközi tájképet is jelentősen befolyásolnák. Úgy fogalmazott, ezek a „monstrumok” hosszú generációkra megváltoztatnák azt, ahogyan ma Csallóköz kinéz. Hozzátette,

nem a zöldenergia ellen vannak, hiszen a vízenergiát, az atomenergiát és a fotovoltaikus rendszert is a zöldenergia lehetséges formái között említette, de álláspontja szerint az ilyen típusú szélerőművek nem valók a térségbe.

A megye alelnöke az időzítést is kifogásolta. Szerinte négy hónappal a helyhatósági és megyei választások előtt nem lenne szabad ilyen horderejű, erős érzelmeket kiváltó témát megnyitni, mert az elterelheti a figyelmet más helyi és megyei kérdésekről. Mint mondta,

nem tartja helyesnek, hogy a kormány egy ilyen témán keresztül avatkozzon bele a helyhatósági és megyei választások előtti időszakba.

Berényi József arra is rámutatott, hogy a Csallóközben már most is jelentős energetikai létesítmény működik, hiszen ott van a bősi vízerőmű, Nagyszombat megye területén pedig Jászlóapátszentmihályon (Jaslovské Bohunice) atomerőmű található. Elmondása szerint nem indokolt újabb energetikai elképzeléseket ráerőltetni a régióra, amely már így is jelentős szerepet vállal Szlovákia energiaellátásában. Kérdésként vetette fel azt is, hogy a villamosenergia-hálózat egyáltalán fel van-e készülve további nagy energiaforrások befogadására és továbbítására.

A szélturbinák jövőbeni sorsával kapcsolatban is aggályokat fogalmazott meg. Mint mondta, a technológiai fejlődés gyors, és elképzelhető, hogy 15 év múlva új megoldások jelennek meg az energiatermelésben. Ebben az esetben

fennállhat a veszélye annak, hogy a szélturbinák leállnak, de nem lesz, aki elbontsa őket, így a Csallóköz szívében maradnának kihasználatlanul.

Berecz Oszkár, Albár polgármestere a turizmus szempontjaira hívta fel a figyelmet. Elmondta, az elmúlt években sokan jelentős összegeket fektettek a térség idegenforgalmába. Több ezer férőhely várja a turistákat Nagymegyeren, Dunaszerdahelyen és a környező falvakban, a régió pedig a jövőjét is a turizmusra építi. Szerinte

ha valami el tudná rontani a turizmus képét és jövőjét, az éppen a szélerőművek felépítése lenne.

Horváth Tamás, Alistál polgármestere, a Dunamente Helyi Akciócsoport elnöke a helyszínválasztás jelentőségét emelte ki. Mint mondta, nem véletlenül tartották a sajtótájékoztatót a katolikus templomnál:

a templom tornya mintegy 32 méter magas, miközben a tervezett szélturbinák akár 260 méteresek is lehetnek. Ez nagyjából nyolcszoros magasságkülönbséget jelentene, ami szerinte jól érzékelteti, milyen mértékben változtatnák meg ezek az építmények a csallóközi tájképet.

Horváth Tamás arról is beszélt, hogy Csallóköz az egyik legértékesebb mezőgazdasági térség, ahol kitűnő termőföldeken gazdálkodnak. Úgy fogalmazott, nagyon rossz helyszínválasztás lenne, ha ide telepítenének szélturbinákat. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az ilyen létesítményekhez jelentős alapozásra lenne szükség, ami szintén beavatkozást jelentene a tájegység életébe. Ismételten arra kérte a minisztériumot, hogy értékelje át a terveket, és vegye ki az érintett csallóközi zónákat az anyagból.

A sajtótájékoztatón több környékbeli önkormányzati képviselő és polgármester is jelezte, hogy támogatja az elutasító álláspontot. A bősi vízerőmű árnyékában lévő Vajka település első embere, Álló Donát arról beszélt, hogy településüknek negatív tapasztalatai vannak az államilag kiépített energetikai létesítményekkel kapcsolatban. Szerinte az érintett községek nem kaptak elegendő információt ahhoz, hogy felelősen megítélhessék a tervezetet. Úgy vélte, ahogyan a bősi vízerőmű nagyban befolyásolja az ott élők mindennapjait, ezek a berendezések is jelentős negatív hatással lennének az emberek életére.

Elhangzott az is, hogy nemcsak az akcelerációs zónákba közvetlenül besorolt települések érzik magukat érintettnek. Takács Ernő, Csilizradvány polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy bár települése nem tartozik a kijelölt zónába, kataszterileg szomszédos Várkonnyal és Padánnyal, ezért a kérdés őket is közvetlenül érinti.

Polák László, Ekecs polgármestere arról beszélt, hogy településük korábban már foglalkozott szélerőművek építésének lehetőségével, és 2007-ben az akkori projekt alapján az önkormányzat még jóváhagyta a beruházást. Azóta azonban a körülmények megváltoztak: elérte őket az R7-es gyorsforgalmi út és a gazdasági fejlesztések hatása, a tervezett építmények pedig mára okafogyottá váltak. Hozzátette, a szélerőművek nagyon magasak lennének, és a település területének egy része tájvédelmi, illetve madárvédelmi körzetbe esik, ahol ezek az építmények zavarnák az élővilágot. Ezért a jelenlegi álláspont szerint az önkormányzat nem támogatja hasonló energetikai létesítmények építését.

A felszólalók egybehangzóan azt kérték, hogy a minisztérium ne erőltesse rá a Csallóközre a szélerőműparkokat. Álláspontjuk szerint a térség értékes termőföldjei, ivóvízkészlete, geotermikus adottságai, turisztikai lehetőségei és jellegzetes tájképe olyan értékek, amelyeket nem szabad veszélyeztetni.

A sajtótájékoztatón részt vevő környékbeli falvak képviselői jelezték: elutasítják a tervezetet, és nem támogatják a szélerőművek felépítését a Csallóközben.

SZE/SZSZ/Felvidék.ma