Ismét rekordot döntött a támogatott kérelmek száma

A 2024/2025-ös tanévet magyar nyelvű intézményben teljesítő diákok szülei, illetve a tanulmányaikat magyar nyelven folytató külhoni felsőoktatási hallgatók idén április 8. és május 8. között nyújthattak be támogatási kérelmet. Összesen 232 004 kérelmet nyújtottak be az érintettek a Kárpát-medencéből a www.mipont.hu felületen, amelyből a Rákóczi Szövetség külhoni partnerszervezeteinek munkatársai 227 301-et (a benyújtott kérelmek 97,8 százalékát) bíráltak el pozitívan. Ez 142 kérelemmel több, mint a tavalyi évben pozitívan elbírált igénylések száma. A hatékonyság növekedése annak is köszönhető, hogy 2024 óta a digitalizáció eredményeként jelentősen egyszerűsödött a kérelmek benyújtásának ügyintézése. A tavaly regisztráltaknak idén már elegendő volt néhány perc a kérelem megújításához, hiszen a személyes adatok és dokumentumok újbóli feltöltésére már nem volt szükség. Emellett a felületen elérhető oktatóvideók, chatbot, valamint a Rákóczi Szövetség ügyfélszolgálata is segítette a kérelmezőket. Az érvénytelen kérelmek számának csökkentéséhez is jelentősen hozzájárultak az elmúlt évben az online felületen végzett informatikai fejlesztések, amelyeknek köszönhetően lehetővé vált a duplikált és hiányos kérelmek kiszűrése.