A szlovákiai magyar könyvtárosok mindig mozgásban

A 2026-os év első felében is a személyes kapcsolatépítés és a szakmaiság képviselete jellemezte a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének tevékenységét.

A februári évértékelő elnökségi után Tegdes Egyházi Dóra az egyesület elnöke Kecskeméten a Katona József Könyvtár a Betűkben (is) összekapcsolva – Határtalan könyvtári megoldások című regionális és határon túli könyvtárszakmai konferencián egy pódiumbeszélgetésen vett részt a Kárpát-medence könyvtárszakmai szervezeteinek vezetőivel, határon túli vendégeinkkel. A téma a könyvtári szakma elmúlt 10 évét érintő változásai és az ezekre adott válaszok, jó gyakorlatok voltak.

2026. február 27-én Dunaszerdahelyen a szervezet képviseletében Molnár Kantner Éva, elnökségi tag vette át azt a díszoklevelet, melyet az Opus folyóirat 100. lapszámának megjelenése alkalmából ajándékozott az egyesületnek, a közös munka megbecsüléseképpen.

Április 10-én tanulmányi kiránduláson vettek részt az érdeklődő egyesületi tagok. Apponyba és Nyitrára utaztak, ahol az Apponyi Könyvtárat, a Konstantin Filozófus Egyetem Egyetemi Könyvtárát, az Egyházmegyei Könyvtárat és a Karol Kmeťko Megyei Könyvtárat látogatták meg.

Májusban került megrendezésre az egyesület szervezésében az idei évi első képzés. Május 19-én Galántán tartotta meg az Élménykönyvtár – Történetek – közösségek c. képzést Luzsi Margó és Komló-Szabó Ágnes a Mustmármag mese és biblioterápiás mikroműhely foglalkozásvezetői.

A helyszínt a Galántai Könyvtár biztosította. A képzés főszervezője az MNMKK Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet, Budapest.

Május végi, június eleji mindenéves program a csongrádi találkozó. Idén hatan vettek részt a 19. Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciáján Csongrádon, melynek szervezője a Csemegi Károly Könyvtár és az Informatikai és Könyvtári Szövetség.

Június 15-én Komáromban a Szinnyei József Könyvtár adott otthont az Élménymarketing könyvtárakban c. képzésnek, melyet Istók Anna a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatóhelyettese tartott. a Szinnyei József Könyvtárban. A képzés főszervezője az MNMKK Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet, Budapest.

Július 14. és 19. között a Gombaszögi Nyári Tábor Grendel-sátrának programját szervezte az egyesület, fő szervezője Kocskovics Reczai Lilla, Bajnok Éva és Tegdes Egyházi Dóra. A szerdai nap programjában helyett kaptak a silent bookok (szöveg nélküli képkönyvek), Drozd Ádám komáromi író 21 nap című regényével, Urbán Péterrel Oláh Miroslav beszélgetett Janette Motlová Cigány című könyvének magyar kiadásáról és annak jelentőségéről. Csütörtökön Nagy Csaba íróval Martinovics János beszélgetett frissen megjelent kötete kapcsán, Kemény Zsófi költővel, íróval, slammerrel Csóka Zsófia diskurált.

A nap végén pedig egy az irodalomoktatással kapcsolatos panelbeszélgetést hallgathattak meg a résztvevők gömöri tanárok részvételével.

Tegdes Egyházi beszélgetőpartnerei voltak: Erdődi Csobády Csilla, Lőrincz Tímea, Martinovics János, Nagy Csaba. Szóba kerültek a már régóta nem létező kötelező olvasmányok. Sajnos arra a konklúzióra jutottunk, hogy amíg a számonkérés még mindig többnyire a lexikális tudást kéri számon, úgy a kötelező olvasmányok nem léte nem tudja az irodalomoktatás reformját előremozdítani. Szó volt új módszerekről (gamifikáció, csoportmunka, kárytajáték) és a klasszikus irodalom megújult formáiról (képregények).

A csütörtöki napon B. Mánya Ágnes, Bolemant Éva és Benkő Tímea beszélgettek a nők helyzetéről az irodalomban. Ezt követően Bőd Titanilla mutatta be Molnár Norbert interjúkötetét. A napzáró program során Thuróczy Gergely muzeológus mesélt Rejtő Jenőről és az őt övező legendákról.

A szombati napon Hipik Juli mesélt a csendeskönyv klub (silent book club) közösségről. Délután Czáboczky Szabolcs történész tartott előadást II. Rákóczi Ferenc kultuszáról.

Az irodalmi sátor programját pedig Finta Dobos Boglárka a Szinnyei József Könyvtár könyvtárosa zárta élőszavas meséléssel és műveltségi kvízzel.

Az egyesület az augusztusi hónapot a szeptemberi szakmai napok előkészítésével tölti. Szeptember 14-15-én az Ipolysági Városi Könyvtár ad otthon a kétnapos szakmai konferenciának. Hamarosan megnyitják a jelentkezést. Annyit már lehet tudni, hogy az első nap ismét a szakmai önismeretről fog szólni a második napon pedig a digitális lét kihívásaival és lehetőségeivel foglalkoznak majd a résztvevők.

Tegdes Egyházi Dóra, SZMKE elnök

Sajtóközlemény/Felvidék.ma