Petr Pavel államfő elfogadta a cseh kormány lemondását

Petr Pavel cseh köztársasági elnök elfogadta a Petr Fiala vezette négypárti koalíciós kormány lemondását. A lemondólevelet Petr Fiala csütörtök délután a Hradzsinban nyújtotta át az államfőnek.

Az elnök rövid beszédében pozitívan értékelte a távozó kormány munkáját, ám megjegyezte, hogy nem minden területen sikerült megvalósítania a kitűzött feladatokat.

Petr Pavel ugyanakkor felkérte a miniszterelnököt, hogy a kabinet ügyvezetőként maradjon a helyén az új kormány megalakulásáig.

„Megteszünk mindent annak érdekében, hogy a hatalom átadása minél gyorsabb, simább és méltóságteljes legyen”

– jelentette ki Petr Fiala újságírók előtt.

A cseh alkotmány szerint a kormány azután nyújtja be lemondását, miután a választások eredménye alapján megalakul az új képviselőház. Az új cseh parlamenti alsóház hétfőn alakult meg.

Az államfő már korábban Andrej Babišt, az októberi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét bízta meg a kormányalakítási tárgyalásokkal.

A cseh alkotmány nem szab időpontot arra, hogy meddig kell az új kormánynak hivatalba lépnie.

Az új kormány létrehozásáról tárgyaló három párt, az ANO, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom, valamint az Autósok párt a múlt héten koalíciós szerződést írt alá, és véglegesítette a kormány programnyilatkozatának tervezetét. Ezeket az államfőnek is elküldték pénteken, de e-mailben, ami szokatlan, mert korábban a kormányalakítási tárgyalásokkal megbízott politikus mindig személyesen adta át az elnöknek.

Petr Pavel jövő szerdára a Hradzsinba hívta Andrej Babišt.

Az államfő szeretné megvitatni Andrej Babišsal a most formálódó új kormány programnyilatkozatának tervezetét, valamint azt a kérdést, hogy törvényileg összeegyeztethető-e egymással Babiš politikusi és vállalkozói szerepe.

– közölte az elnöki iroda az X-en.

Babiš ismételten kijelentette: van megoldása a problémára, és azt ismertetni fogja az államfővel és nyilvánosan is még a kormányfővé történő kinevezése előtt.

Az ANO elnöke korábbi kormányfői megbízatása idején (2017–2021) cégeit, köztük a több tízezer embert foglalkoztató Agrofert holdingot, speciális vagyonalapokba helyezte, hogy megfeleljen az összeférhetetlenségi törvény követelményeinek. A közelmúltban azonban bejelentette, hogy a vagyonalapok megszűntek, és újra egyedüli tulajdonosa az Agrofertnek.

MTI/Felvidék.ma