Stratégiai váltásra kényszerülnek a biztosítók az idősödő népesség miatt

Az előrejelzések szerint 2050-re a fejlett országok lakosságának több mint 27 százaléka lesz 65 év feletti – ez harmadával haladja meg a jelenlegi arányt. Szlovákiában az idősek aránya a mai 18 százalékról 28 százalékra emelkedik. A biztosítók számára ez a demográfiai átrendeződés azt jelenti, hogy a jelenlegi, jövedelempótlásra épülő termékektől el kell mozdulniuk a vagyonalapú járadékkifizetések és az időskori személyes ellátás finanszírozása felé. Mindez a Swiss Re legfrissebb elemzéséből derül ki.

„A szürke gazdaság hatása a biztosítókra felgyorsul, és szükségszerűen új innovációs korszakot hoz magával. Olyan generációt látunk, amely népesebb, tovább él, és minden korábbinál tehetősebbként lép be a nyugdíjkorba. Új terméktervezési és értékesítési megközelítésekkel a biztosítási szektor újradefiniálhatja szerepét a 65 év felettiek számára” – fogalmazott Paul Murray, a Swiss Re Life & Health divíziójának vezérigazgatója.

Az elemzés arra is rámutat, hogy a társadalmi vagyon egyre nagyobb része kerül az idősebb generációk kezébe. Az Egyesült Államokban például az 55 év felettiek már most 120 billió dollárnyi vagyont birtokolnak – ez az érték négyszerese az ország éves GDP-jének. Bár a szlovákiai 55 év felettiek átlagos vagyona jóval alacsonyabb (129 ezer euró/fő a Szlovák Nemzeti Bank adatai szerint), összességében ez is közel kétszerese az ország GDP-jének.

„Az idősebb embereknek észszerűen kell felhasználniuk megtakarításaikat, és biztosítaniuk kell a személyes ellátás finanszírozását. Ez lehetőség a biztosítók számára, hogy elgondolkodjanak termékpalettájuk átalakításán. Jelenleg ugyanis a seniorok számára gyakorlatilag csak temetési biztosítás érhető el. A legtöbb egyéb biztosításnál körülbelül 65 éves kor a felső korhatár, így ezek számukra használhatatlanok”

– mondta Matej Kubriczký, a Swiss Re Slovakia Senior Client Managere.

A Swiss Re elemzése szerint a biztosítók komoly lehetőséget kaphatnak a növekvő „szürke gazdaságban”, ha termékportfóliójuk egy részét sikerül az aktív élet során történő felhalmozásról a későbbi életévek támogatására átállítaniuk. Míg a munkaképes korú emberek vagyonuk gyarapítására törekednek, és családjuk védelmét keresik – például kockázati életbiztosítás formájában –, addig az idősödő generációnak éppen ellenkező szükségletei vannak: megtakarításaikból kell rendszeres jövedelmet biztosítaniuk maguknak, például nyugdíj- vagy járadékkifizetéseken keresztül.

Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a 65 év felettiek hozzáférjenek a személyes ellátáshoz – beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a bentlakásos intézményeket is.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk