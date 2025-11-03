Megalakult az új koalíciós kormány Csehországban

A kialakulóban lévő cseh kormány parlamenti pártjai – az ANO mozgalom, az SPD és a Motorosok párt – hétfőn aláírták a koalíciós szerződést. Ez egy hónappal a képviselőházi választások után és röviddel az alsóház alakuló ülésének kezdete előtt történt.

Az ANO mozgalom képviselője, Andrej Babiš és a mozgalom képviselőcsoportjának vezetője, Taťána Malá, az SPD mozgalom képviselője, Tomio Okamura és az SPD képviselőcsoportjának vezetője, Radim Fiala, valamint a Motorosok párt képviselője, Petr Macinka és a párt képviselőcsoportjának vezetője, Boris Šťastný írta alá a megállapodást.

A három párt egyben nyilvánosságra hozta az új cseh kormány programtervezetét is. Az új kabinet, melynek megalakításáról Petr Pavel államfő megbízásából

Andrej Babiš folytat tárgyalásokat, 16 tagú lesz. Andrej Babiš fogja vezetni, az ANO nyolc, az SPD három, a Motorosok pedig négy tárcát fognak irányítani.

Az új kormány programját a pártok a múlt héten véglegesítették, és pénteken a dokumentumot megküldték a köztársasági elnöknek is. A kabinet személyi összetételét a következő hetekben véglegesítik. Andrej Babiš ismételten úgy nyilatkozott: reméli, hogy az új kormány még karácsony előtt megalakul.

A 200 tagú parlamenti alsóházban, amelynek alakuló ülése röviddel a koalíciós szerződés aláírása után kezdődött, az új kormánykoalíciónak 108 képviselője van.

Az ülés a hatályos törvény szerint kétnapos: az első napon a képviselők leteszik az alkotmány által előírt esküt, majd a második napon megválasztják a testület elnökét és alelnökeit.

A három jövőbeni kormánypárt a képviselőház elnöki tisztségére Tomio Okamurát, az SPD elnökét jelölte.

A most alakuló új kormány programnyilatkozatának tervezetéből kiderül: az új kormány szorgalmazni fogja a visegrádi együttműködés felújítását.

„Külpolitikánk fontos prioritása a visegrádi csoport keretében megsérült kapcsolatok felújítása és megerősítése, amelyek a kölcsönös tiszteleten, a közös érdekeken és a hatékony regionális együttműködésen alapulnak” – olvasható a dokumentumban.

A Csehországot, Magyarországot, Lengyelországot és Szlovákiát magába foglaló csoport legmagasabb szintű politikai együttműködése az utóbbi években gyakorlatilag megbénult a négy ország eltérő Ukrajna-politikája miatt – írta a cseh sajtó.

A média emlékeztetett: míg Csehország és Lengyelország az orosz agresszió ellen harcoló Ukrajna legnagyobb támogatói közé tartoznak minden területen, és fegyvereket, hadianyagot is szállítanak Kijevnek, addig Magyarország és Szlovákia ez elől elzárkózik.

A Právo című független napilap hétfőn rámutatott: az új cseh kormány programnyilatkozatában nincs semmiféle „melegség” Ukrajna iránt, csak egy nagyon általános mondat, miszerint „támogatni fogjuk azokat a diplomáciai lépéseket, amelyek elvezetnének az Ukrajnában dúló háború befejezéséhez és a háború Európába való kiterjesztése kockázatainak eltávolításához”.

Csehország továbbra is szoros kapcsolatokat kíván ápolni Izraellel, és szeretné megerősíteni „stratégiai kapcsolatait” az Egyesült Államokkal. A lap figyelemre méltónak tartja a nyilatkozat külpolitikai részének azon megállapítását, hogy Csehország „jó vagy legalábbis standard viszonyt kíván ápolni a többi kulcsfontosságú globális nagyhatalommal”.

A programtervezet szerint a kormány meg kívánja erősíteni Csehország biztonságát, fejleszteni akarja a hadsereget és növelni fogja a hibrid fenyegetések elleni védelmet is.

A dokumentum másfelől egyértelműen leszögezi, hogy Csehország számára kulcsfontosságú az EU- és a NATO-tagság, amelyek megkérdőjelezhetetlenek. Az új kormány szerint „az öntudatos EU szuverén nemzetállamok közössége, amelyek ott működnek együtt, ahol annak van értelme, és ugyanakkor megtartják szabadságukat olyan kérdésekben, amelyek csak őket érintik”.

„Országunk külpolitikai irányultsága egyértelmű” – szögezte le a kormánykoalíciós szerződés aláírása utáni sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva Andrej Babiš. Hangsúlyozta: a mostaniakhoz hasonló bírálatok korábbi miniszterelnöksége (2017–2021) idején is elhangzottak, de semmi sem történt, „és most sem fog”. A kormányprogram tervezete szerint a cseh külpolitika „realista és pragmatikus” lesz. Andrej Babiš hétfőn újságírók előtt megerősítette, hogy jövőbeni kormányfőként a külpolitikáért személyesen ő vállal felelősséget.

