A szlovák egészségügyi tárca együttműködést szorgalmaz a magyarországi mentőszolgálatokkal

A szlovák Egészségügyi Minisztérium együtt kíván működni a magyarországi mentőszolgálatokkal a sürgősségi orvosi ellátás területén. Ez a két ország közötti, határokon átnyúló együttműködésről szóló keretmegállapodás tervezetéből következik, amely jelenleg a tárcaközi egyeztetés fázisában van. A megállapodás a két ország határ menti területeire vonatkozik.

„A kórházi ellátást megelőző sürgősségi orvosi ellátás határ menti területeken való időben történő elérhetősége indokolja a szomszédos államok mentőszolgálatai közötti szorosabb együttműködés kialakítását” – magyarázta a minisztérium. Hozzátették, hogy

a beavatkozás helyszínén nyújtandó sürgősségi ellátást, valamint az életveszélyben lévő vagy egészségükben veszélyeztetett személyek megfelelő egészségügyi intézménybe szállítását a segélyhívás kiértékelése és a szerződő felek igénye alapján biztosítják.

„A megállapodás szerint sürgősségi orvosi ellátás nyújtására kerül sor nagyszámú sérült vagy válságos állapotban lévő egyén esetén” – magyarázta a minisztérium. Hozzátették, hogy ezt követően megállapodásokat kötnek a határokon átnyúló együttműködés részleteire vonatkozóan. A minisztérium megjegyezte, hogy a keretmegállapodás tervezete a Magyarországgal folytatott tárgyalások eredménye, amelyek során mindkét ország igényeit kifejezésre juttatták.

A véleményezési eljárás lezárásának időpontja november 24-én lesz.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk

