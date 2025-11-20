A települések képviselői jónak találják, az ellenzék viszont bírálja a Btk. módosítását

Átfogó megoldás kell a kormánytól a kisebb értékű lopások ügyében – reagált az ellenzéki SaS a kormány által szerdán (november 19.) ismertetett újabb Btk.-módosításra. Ismételten felszólította Boris Susko (Smer-SD) igazságügyi minisztert, hogy dolgozzon ki ilyen megoldást.

Azt is újból leszögezte, hogy a jelenlegi helyzetet a kormány idézte elő, hiszen a Btk. korábbi módosítása óta romlik a közbiztonság. „Amit az igazságügyi miniszter ismertetett szerdán a kormány ülésén, azzal részben beismerte, hogy korábban hibázott, de szintén csak részmegoldás az új javaslata is. (…) Csúfot űz mindenkiből. Egyszerűen nem akar harcolni a bűnözés ellen, csakis arra pazarolja az idejét és az energiáját, hogy kiszolgálja a kormány érdekeit” – jelentette ki az SaS csütörtöki sajtótájékoztatóján Mária Kolíková parlamenti képviselő.

Amiatt is bírálta a kormányt, hogy az adócsalásokkal nem foglalkozik, és tulajdonképpen leállította a bűnözés elleni küzdelmet.

Branislav Gröhling, az SaS elnöke szerint újabb kormányválság alakult ki. „Hogy miért? Mert mindegyikük a sefteléssel, az üzlettel, a posztokkal és a miniszteri pozíciókkal van elfoglalva, és kérdés, emiatt hogyan zajlik le a november 25-én kezdődő parlamenti ülés” – jelentette ki Gröhling.

Veronika Remišová, az ellenzéki Za ľudí elnöke szerint a kormány összecsapta az újabb Btk.-módosítást. Főleg azt kifogásolja, hogy az adócsalások büntetését nem szigorítja. Csütörtöki sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a tervezethez módosító javaslatot terjeszt be a parlamentben.

„Nemrég jelentette ki az Európai Ügyészség főügyésze, hogy Szlovákia az európai adócsalások központja lett, az EU-s adócsalások harmada kötődik az országhoz. Emiatt legalább félmilliárd eurótól esik el az ország, ahelyett, hogy ez a pénz a költségvetésbe kerülne, csalók teszik zsebre. Ezért teljes mértékben a kormány a felelős, hiszen a maffiabarát Btk.-módosítás óta a 20 ezer eurót nem meghaladó adócsalás már nem minősül bűncselekménynek, ezért a rendőrség sokszor nem is vizsgálja ezeket az ügyeket” – szögezte le Remišová.

A kisebb értékű lopásokra vonatkozó új módosítást a kormánykoalíció beismerő vallomásának tekinti, de a kormány csak azután állt elő a javaslattal, hogy már mindenki riadót fújt az országban az elharapódzó bűnözés miatt.

„Ráadásul ismét gyorsított eljárással akar elfogadtatni egy ilyen változtatást, amit nem előzött meg szakmai vita. Az eredmény újabb káosz és kényszerű törvénymódosítás lesz” – tette hozzá a Za ľudí elnöke.

A Büntető törvénykönyv új módosításával a kisebb lopásoknál ismét bevezetné a kormány a háromszor és elég elvét, tehát a visszaesőknél a vétség bűnismétlés bűncselekményének minősülne. Aki egy éven belül háromszor követ el ilyen vétséget, függetlenül az okozott kár nagyságától, két év szabadságvesztésre ítélhető. A kormány javasolta, hogy a parlament gyorsított eljárásban hagyja jóvá a módosítást. Boris Susko (Smer-SD) igazságügyi miniszter szerint ez csak az első lépés, további intézkedéseket is terveznek, például a községi közmunka bevezetését és módosításokat a szociális segélyekkel kapcsolatban.

TASR/Felvidék.ma