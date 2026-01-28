Vereséggel, ám emelt fővel búcsúzott a magyar kézilabda-válogatott

Kétgólos vereséggel zárta Európa-bajnoki szereplését a magyar férfi kézilabda-válogatott: Chema Rodríguez együttese a középdöntő utolsó fordulójában 27–25-re kapott ki a világbajnoki ezüstérmes Horvátországtól Malmöben. Bár a mérkőzés számunkra már tét nélküli volt, a magyar csapat végig nagy szívvel, fegyelmezetten és bátran küzdött, és sokáig közel állt a bravúrhoz.

Álomszerű kezdés, higgadt magyar játék

A mérkőzés elején remekül működött a magyar gépezet. Bartucz László kapus azonnal védéssel jelentkezett, elöl pedig pontos befejezések jellemezték a játékot.

Ligetvári Patrik szokatlan pozícióból, balszélről talált be, a magyar együttes pedig az első tizenkét lövését hibátlanul értékesítve gyorsan négygólos előnyt épített ki. Imre Bence vezérletével a szélek hatékonyan dolgoztak, a védekezés pedig stabil alapot adott.

Megérdemelt félidei vezetés

A horvátok csak nehezen találták a ritmust, kapusaik hosszú ideig tehetetlenek voltak a magyar támadásokkal szemben.

Bár két gyors kiállítás megtörhette volna a lendületet, Ilic Zoran góljaival életben tartotta az előnyt, így a szünetre teljesen megérdemelt, 15–13-as magyar vezetéssel vonultak a csapatok.

Fordulat a hajrá felé közeledve

A második félidő elején még tartotta előnyét a válogatott, ám a fáradtság egyre inkább kijött a rövid pihenő után. A horvátok kapujában Dominik Kuzmanovic feljavult, míg elöl egy 7–1-es sorozattal fordítottak.

A magyar csapat ugyan hullámvölgybe került, de egy pillanatra sem engedte el a mérkőzést: az előny végig egy-két gól között mozgott.

Végsőkig tartó küzdelem, emelt fővel

A hajrában emberhátrányba került a magyar együttes, ezt pedig a rutinos horvátok kihasználták, és az utolsó támadásukat góllal fejezték be. Imre Bence hét, Ilic Zoran öt gólt szerzett, Palasics Kristóf három védéssel segítette a csapatot, míg Bartucz László hét hárítással zárt.

A magyar válogatott ugyan nem jutott a legjobb négy közé, de teljesítménye, tartása és küzdőszelleme tiszteletet érdemel: ezen az Európa-bajnokságon is bizonyította, hogy képes felvenni a versenyt a kontinens elitjével.

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma