Fegyelmi eljárást indított Pavol Gašpar ellen az államfő

Pavol Gašpar (Fotó: TASR)

Peter Pellegrini köztársasági elnök fegyelmi eljárást indított Pavol Gašpar, a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) igazgatója ellen – tájékoztatta szerdán a TASR hírügynökséget az elnöki hivatal kommunikációs osztálya.

Értesülések szerint a közlekedési balesettel kapcsolatban indult eljárás. „Az eljárás során azt vizsgálják, elkövetett-e fegyelmi vétséget a SIS igazgatója” – közölte az elnöki palota. A közlekedési baleset augusztus 30-án történt Nyitrán, a Dobšinsky utcában.

Két személyautó összeütközött, egy gyerek könnyebb sérüléseket szenvedett. Mindkét gépjárművezetőt alkoholszondás vizsgálatnak vetették alá a rendőrök, alkoholt egyikük sem fogyasztott. A rendőrség vétségként zárta le az ügyet, és továbbította a közigazgatási hatósághoz, amely illetékes dönteni az ügyben.

Szerdán, a SIS tevékenységét ellenőrző parlamenti bizottság ülése után Gašpar kijelentette, négy kilométer/órával lépte túl a megengedett sebességet, és jelezte, hogy a másik gépjármű vezetőjét tartja felelősnek a balesetért. Az ellenzék többször is gyanúsnak nevezte a baleset körülményeit. Gašpart régóta kritizálják, és többször is kijelentették, hogy fegyelmi eljárást kell indítani ellene.

TASR/Felvidék.ma

