Nagyot harcolt a magyar válogatott: döntetlen a házigazda Svédország ellen

Bartalos Nikolas
Fotó: MTI

A magyar férfi kézilabda-válogatott nagyot küzdve, motivált hozzáállással harcolt ki 32–32-es döntetlent a házigazda Svédország ellen az Európa-bajnokság középdöntőjének harmadik fordulójában, kedden Malmőben. A pont ugyan nem elegendő a legjobb nyolc közé jutáshoz, a mutatott játék azonban egyértelműen igazolta a csapat tartását és karakterét.

Bátran kezdett, megérdemelten vezetett a magyar csapat

Chema Rodríguez együttese felszabadultan, mégis fegyelmezetten lépett pályára a torna egyik favoritja ellen.

Palasics Kristóf korai védései alapozták meg a jó rajtot, támadásban pedig Rosta Miklós és Imre Bence is hatékonyan használta ki a kínálkozó lehetőségeket.

A magyar válogatott bátran vállalkozott távolról és a széleken is, ennek köszönhetően a szünetre megérdemelt, 16–14-es előnnyel vonulhatott.

Nehéz pillanatok után is talpon maradtak

A fordulás után a svédek fokozatosan növelték a nyomást, és emberelőnyös, illetve üres kapus találatokkal visszavették az irányítást.

A magyar csapat azonban nem roppant meg: Bodó Richárd átlövései lendületet adtak, védekezésben pedig továbbra is nagy energiákat mozgósított az együttes.

A hajrában Sipos Adrián góljával ismét vezetett Magyarország, ami jól jelezte, mennyire szoros és kiegyenlített küzdelem zajlott a pályán.

Fotó: MTI

Igazságos döntetlen, emelt fővel történő búcsú 

Az utolsó percek óriási izgalmakat hoztak, végül azonban egyik fél sem tudta eldönteni a találkozót.

Felix Claar tíz góllal volt a mezőny legeredményesebbje, magyar oldalon Imre Bence és Rosta Miklós nyolc-nyolc találatig jutott, Palasics Kristóf pedig kilenc védéssel járult hozzá a pontszerzéshez.

A 32–32-es döntetlen egyszerre jelent büszkeségre okot adó helytállást és fájó búcsút: a magyar válogatott ugyan nem jut tovább a negyeddöntőbe, de bebizonyította, hogy az Eb egyik favoritjával is egyenrangú ellenfélként képes felvenni a versenyt.

A II. középdöntős csoport állása:

  1. Horvátország – 6 pont

  2. Izland – 5 pont

  3. Svédország – 5 pont

  4. Szlovénia – 4 pont

  5. MAGYARORSZÁG – 2 pont

  6. Svájc – 2 pont

A magyar válogatott kerete az Európa-bajnokságon:

Kapusok: Bartucz László (MT Melsungen – Németország), Palasics Kristóf (MT Melsungen – Németország), Andó Arián (Mol Tatabánya KC)

Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel – Németország), Rodríguez Pedro (Mol Tatabánya KC), Szilágyi Benjámin (OTP Bank-PICK Szeged)

Jobbátlövők: Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nîmes Gard – Franciaország)

Irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Hanusz Egon (Cesson Rennes – Franciaország), Lukács Péter (Elverum Handball – Norvégia), Pergel Andrej (BM Logroño La Rioja – Spanyolország)

Beállók: Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia), Sipos Adrián (MT Melsungen – Németország), Papp Tamás (Mol Tatabánya KC)

Balátlövők: Bodó Richárd (OTP Bank-PICK Szeged), Ligetvári Patrik (One Veszprém HC), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock – Lengyelország)

Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Krakovszki Bence (Mol Tatabánya KC)

Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma

